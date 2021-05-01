Мастера народного творчества представили около тысячи работ на выставке в Луганске (ФОТО)
Выставка "Палитра народного творчества", на которой представлены работы мастеров народного клуба "Левша" Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ), открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Организатором выставки, на которой в этом году народные мастера и художники из городов и районов Луганской Народной Республики представили более тысячи работ, выступил народный клуб "Левша" при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.
Заместитель директора ЛЦНТ Ирина Яворская напомнила, что выставка "Палитра народного творчества" проводится с целью популяризации самодеятельного народного творчества, поддержки и обмена опытом работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
"Сегодня Луганский центр народного творчества представляет работы около тысячи мастеров 16 филиалов народного клуба "Левша" из 14 регионов Республики", - сообщила Яворская.
Она рассказала, что филиалы отбирали на выставку самые лучшие работы.
"Это галерея искусств, которая показывает только эксклюзивные, лучшие из лучших работы самодеятельных мастеров. Мы всегда радуемся, когда открываем таких мастеров, у нас семь мастеров имеют почетное звание заслуженного мастера, надеюсь, что в будущем это количество будет увеличиваться" – добавила замдиректора.
В этом году темами выставки стали пять направлений: "Луганские родники", "Галерея луганской керамики", "Для творчества нет преград", "Здесь воплощаются сказочные сны" и "Гляжу на твои просторы, Луганщина".
На выставке представлены рушники, иконы, картины, салфетки, скатерти, шкатулки, панно – изделия выполнены в техниках тестопластики, художественной росписи и лаковой миниатюры; керамика и гончарство; куклы-мотанки и текстильные куклы; изделия из дерева и камня; работы, вязанные крючком и спицами; декупаж.
Оружейник из Антрацита, заслуженный мастер народного творчества Украины Александр Ткаленко представил 15 работ: донские шашки, ножи, а также работу "Умка" – скульптуру дельфина на подставке, вырезанную из бивня мамонта.
"Я сам клиночник, но ненадолго стал ювелиром. Месяц назад эта работа в Москве на выставке моих коллег заняла первое место в номинации "Композиция". Это полностью резная кость, украшенная литым серебром в позолоте. У скульптуры дельфина глазки – это бриллианты, а на плавник я врезал микрочип из золота со своим клеймом", - рассказал мастер.
Также Ткаленко представил шашку с художественной гравировкой, которую хотел бы передать президенту России Владимиру Путину.
"Каждая выставочная работа – это не менее полугода труда. Особенно, если идет роспись под микроскопом – это очень долго. Я придумываю работы с легендами, к каждому мечу, шашке или шпаге у меня обязательна должна быть своя история, чтобы это было интересно рассказать и интересно посмотреть", - пояснил оружейник.
Торжественное открытие выставки посетили представители Народного Совета ЛНР, МКСМ, Общественной палаты ЛНР, управлений и отделов культуры администраций городов и районов, руководители и мастера филиалов клуба "Левша", работники республиканских учреждений культуры, студенты и преподаватели луганских вузов.
Депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко отметила, что "руководство Республики всегда старается уделить как можно больше внимания сфере культуры и искусства", поскольку это важно для подрастающего поколения.
"Не могу не отметить, что на данной выставке представлены работы со всех уголков нашей Республики. Это говорит о том, что наша родная русская земля Донбасса является не только краем плодородия, краем прекрасных людей, но и крем талантов любых поколений", - подчеркнула депутат.
От имени председателя Народного Совета Дениса Мирошниченко она вручила мастерам благодарственные письма.
Начальник отдела искусств и художественного образования МКСМ ЛНР Людмила Бирюкова отметила, что "выставка является своеобразным годовым экзаменом всех самодеятельных мастеров ЛНР".
"За многолетний труд, профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие декоративно-прикладного искусства ЛНР" она вручила мастерам благодарность руководителя МКСМ Дмитрия Сидорова.
От имени Общественной палаты ЛНР поздравила мастеров с выставкой заместитель председателя консультативно-совещательного органа Лина Вокалова.
Выставка "Палитра народного творчества" продлится в Галерее искусств до 15 июня. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: Луганск, улица Ленина, 36; или по телефонам: (0642) 93 74 28, (0642) 93 16 15.
19 мая — Луганск
Метки: {keywords}