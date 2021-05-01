Мастера народного творчества представили около тысячи работ на выставке в Луганске (ФОТО)

Выставка "Палитра народного творчества", на которой представлены работы мастеров народного клуба "Левша" Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ), открылась в Галерее искусств Луганского художественного музея (ЛХМ). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организатором выставки, на которой в этом году народные мастера и художники из городов и районов Луганской Народной Республики представили более тысячи работ, выступил народный клуб "Левша" при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.Заместитель директора ЛЦНТ Ирина Яворская напомнила, что выставка "Палитра народного творчества" проводится с целью популяризации самодеятельного народного творчества, поддержки и обмена опытом работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства."Сегодня Луганский центр народного творчества представляет работы около тысячи мастеров 16 филиалов народного клуба "Левша" из 14 регионов Республики", - сообщила Яворская.Она рассказала, что филиалы отбирали на выставку самые лучшие работы."Это галерея искусств, которая показывает только эксклюзивные, лучшие из лучших работы самодеятельных мастеров. Мы всегда радуемся, когда открываем таких мастеров, у нас семь мастеров имеют почетное звание заслуженного мастера, надеюсь, что в будущем это количество будет увеличиваться" – добавила замдиректора.В этом году темами выставки стали пять направлений: "Луганские родники", "Галерея луганской керамики", "Для творчества нет преград", "Здесь воплощаются сказочные сны" и "Гляжу на твои просторы, Луганщина".На выставке представлены рушники, иконы, картины, салфетки, скатерти, шкатулки, панно – изделия выполнены в техниках тестопластики, художественной росписи и лаковой миниатюры; керамика и гончарство; куклы-мотанки и текстильные куклы; изделия из дерева и камня; работы, вязанные крючком и спицами; декупаж.Оружейник из Антрацита, заслуженный мастер народного творчества Украины Александр Ткаленко представил 15 работ: донские шашки, ножи, а также работу "Умка" – скульптуру дельфина на подставке, вырезанную из бивня мамонта."Я сам клиночник, но ненадолго стал ювелиром. Месяц назад эта работа в Москве на выставке моих коллег заняла первое место в номинации "Композиция". Это полностью резная кость, украшенная литым серебром в позолоте. У скульптуры дельфина глазки – это бриллианты, а на плавник я врезал микрочип из золота со своим клеймом", - рассказал мастер.Также Ткаленко представил шашку с художественной гравировкой, которую хотел бы передать президенту России Владимиру Путину."Каждая выставочная работа – это не менее полугода труда. Особенно, если идет роспись под микроскопом – это очень долго. Я придумываю работы с легендами, к каждому мечу, шашке или шпаге у меня обязательна должна быть своя история, чтобы это было интересно рассказать и интересно посмотреть", - пояснил оружейник.Торжественное открытие выставки посетили представители Народного Совета ЛНР, МКСМ, Общественной палаты ЛНР, управлений и отделов культуры администраций городов и районов, руководители и мастера филиалов клуба "Левша", работники республиканских учреждений культуры, студенты и преподаватели луганских вузов.Депутат Народного Совета ЛНР Александра Коваленко отметила, что "руководство Республики всегда старается уделить как можно больше внимания сфере культуры и искусства", поскольку это важно для подрастающего поколения."Не могу не отметить, что на данной выставке представлены работы со всех уголков нашей Республики. Это говорит о том, что наша родная русская земля Донбасса является не только краем плодородия, краем прекрасных людей, но и крем талантов любых поколений", - подчеркнула депутат.От имени председателя Народного Совета Дениса Мирошниченко она вручила мастерам благодарственные письма.Начальник отдела искусств и художественного образования МКСМ ЛНР Людмила Бирюкова отметила, что "выставка является своеобразным годовым экзаменом всех самодеятельных мастеров ЛНР"."За многолетний труд, профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие декоративно-прикладного искусства ЛНР" она вручила мастерам благодарность руководителя МКСМ Дмитрия Сидорова.От имени Общественной палаты ЛНР поздравила мастеров с выставкой заместитель председателя консультативно-совещательного органа Лина Вокалова.Выставка "Палитра народного творчества" продлится в Галерее искусств до 15 июня. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу:; или по телефонам:19 мая — Луганск