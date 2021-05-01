Киев оправдывался за желание включить представителей Донбасса в делегацию РФ – Мирошник

Киев на состоявшейся сегодня видеоконференции участников Контактной группы попытался оправдаться за вчерашние заявления представителя Украины в политической подгруппе, который сказал о желательности включения представителей ЛНР и ДНР в состав российской делегации на переговорах. Об этом сообщил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

Он рассказал, что 18 мая "представитель Киева в политической подгруппе господин (Александр) Мережко так разошелся в своем философствовании об "истинном", по его мнению, составе политической рабочей группы, что сообщил о том, что предпочел бы видеть на онлайн-переговорах всего три окна: с представителем ОБСЕ, Украины и Российской Федерации, а представители ЛНР и ДНР, по его мнению, должны официально входить в состав российской делегации".

"Сегодня вице-премьер (Украины, заместитель руководителя украинской делегации в Контактной группе Алексей) Резников пытался объяснять, что его коллегу вчера неправильно поняли или не так услышали. Впрочем, попытка оправдаться была неубедительной, но понимание серьезности последствий от сказанного заставили Резникова оправдываться за своего незадачливого коллегу, не умеющего скрывать свои крамольные мысли", - отметил Мирошник.

Он добавил, что "требование представителя Киева на переговорах к представителям ЛНР и ДНР войти в состав российской делегации может иметь далеко идущие последствия".

Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь сообщила, что представители Украины заблокировали работу рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы, отказавшись от ранее достигнутого компромисса по составу участников переговоров.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

19 мая — Луганск