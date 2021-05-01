Синоптики прогнозируют днем 20 мая в ЛНР до 22 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 20 мая будет колебаться от 9 градусов выше нуля ночью до 22 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 19 мая до 21:00 20 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, туман, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 10-12 градусов выше нуля ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9 до 11 градусов тепла ночью и от 18 до 20 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 мая метеорологи фиксировали в 1981 году – плюс 3,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1953 году и составляла плюс 33 градуса.

По предварительному прогнозу, с 21 мая на территорию Республики начнет поступать теплая воздушная масса с южных районов России, что обусловит повышение температуры воздуха к выходным дням до 30 градусов тепла.

19 мая — Луганск