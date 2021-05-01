Украину собрались накрыть "Железным куполом"

"Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", — сказал он.

Фото: ReutersМинобороны Украины захотело приобрести систему противоракетной обороны схожую с израильским "Железным куполом", сообщило агентство "Укринформ", передает РИА Новости.Глава ведомства Андрей Таран объяснил эту инициативу последними событиями в Израиле.В последние годы украинская армия испытывает серьезные проблемы. Старое вооружение постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное иностранное оружие, а также получает военную помощь от стран Запада. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Соединенные Штаты также отдали Украине несколько надувных лодок.