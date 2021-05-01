Трое погибли в огне. Пожарные чиновники Луганщины понесут ответственность — ГБР
Чиновники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом по делу о лесных пожарах в Луганской области, которые произошли в июле 2020 года. По материалам следствия, сотрудники ГСЧС подделывали соответствующую документацию о тушении и не приезжали на вызовы.
Чтобы избежать ответственности за бездействие, чиновники добавляли в акты данные о технике, личностном составе и руководителях, которые якобы привлекались к тушению.
Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты по поводу шести чиновников ГСЧС. Им может грозить ограничение свободы до трех лет или штраф в размере 68 тыс. грн.
В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления ГБР в Краматорске установили подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров.
В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 Волчье Озеро в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, было уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.
Происшествия - Сегодня, 20:58 56
Чтобы избежать ответственности за бездействие, чиновники добавляли в акты данные о технике, личностном составе и руководителях, которые якобы привлекались к тушению.
Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты по поводу шести чиновников ГСЧС. Им может грозить ограничение свободы до трех лет или штраф в размере 68 тыс. грн.
В ходе досудебного расследования по факту масштабного пожара в Луганской области летом 2020 года следователи территориального управления ГБР в Краматорске установили подстрекателя к искажению информации о тушении пожаров.
В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 Волчье Озеро в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, было уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали.
Происшествия - Сегодня, 20:58 56
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