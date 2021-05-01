Согласованы условия открытия КПВВ в Счастье и Золотом
Во время заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса стороны подтвердили гарантии безопасности для разблокирования открытия контрольно-пропускных пунктов «Счастье» и «Золотое».
Об этом украинская делегация сообщила в Facebook.
Отметим, что из семи КПВВ полноценно работал только пункт в Станице Луганской.
Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш подтвердил, что готов посетить указанные КПВВ и оценить выполнение условий для их открытия.
Украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Новости Региона - Сегодня, 20:38 357
Об этом украинская делегация сообщила в Facebook.
Отметим, что из семи КПВВ полноценно работал только пункт в Станице Луганской.
Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш подтвердил, что готов посетить указанные КПВВ и оценить выполнение условий для их открытия.
Украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Новости Региона - Сегодня, 20:38 357
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