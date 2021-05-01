Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн

«Я знаю, что это чрезвычайно спорное решение. Оно далось мне нелегко», — заявил Блаунт в интервью газете The Wall Street Journal.

Фото: ReutersГенеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн, передает RT.По его словам, решение заплатить выкуп было принято, поскольку отсутствовала уверенность, насколько серьёзно кибератака отразилась на работе систем компании.Ранее президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила, что в кибератаке на компанию Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ.Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.