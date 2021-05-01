Киев шантажирует ЛНР, отказывая предоставлять гарантии безопасности – делегация Республики

Киев шантажирует ЛНР, отказываясь предоставлять гарантии безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ у линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"На заседании Контактной группы Украина начала прямой шантаж представителей ЛНР гуманитарными вопросами. Предоставление Украиной гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ объектов электро- и водоснабжения вблизи линии соприкосновения – один из важных вопросов, от решения которого зависит гуманитарное положение тысяч мирных граждан Республики", - отметила она.

Ковшарь рассказала, что "на прямой вопрос представителя ЛНР, будут ли предоставлены такие гарантии, Украина перешла к откровенному шантажу".

"(Заместитель руководителя украинской делегации в Контактной группе Алексей) Резников заявил, что предоставит гарантии, если ЛНР подпишет план разминирования. При этом свой шантаж пытался преподнести как "условие восстановления доверия", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что представители Республики напомнили, "что для восстановление доверия ЛНР уже сделала первый шаг – предоставила гарантии безопасности по всем заявкам Украины на выполнение аналогичных работ".

"Но ответного шага от Киева не последовало: с февраля 2021 года накопилось более 30 наших не рассмотренных заявок. Теперь становится понятно почему: Киев осознанно блокировал предоставление гарантий, чтобы позже разменять свой неконструктив на видимость эдакого "стремления к мирному урегулированию, - пояснила Ковшарь.

По ее словам, "Украина фактически заявила: "Позвольте нам имитировать выполнение Минска, и мы вам позволим обеспечить людям подачу воды и электричества".

"Что это, если не наглый и откровенный шантаж?" – задалась риторическим вопросом пресс-секретарь делегации Республики.

Она отметила, что в реальности "обеспечение прекращения обстрелов, хотя бы на время проведения ремонтных работ, не требует никаких дополнительных переговоров и соглашений".

"Такие технические вопросы уже сотни раз решались без особых проблем, и Украина уже сотни раз предоставляла гарантии безопасности через СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня). Чтобы это реализовать, нужно просто принять политическое решение не стрелять! И дать соответствующее распоряжение", - подчеркнула Ковшарь.

Она добавила, что Киев, "отказывая в предоставлении дополнительных гарантий безопасности по политическим мотивам, идет на новое преступление, ограничивая доступ населения к воде и электроэнергии, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

19 мая — Луганск