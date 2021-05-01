«Укрпочта» заявила, что готова продолжать доставку пенсий
Пенсионныи? фонд и управления соцзащиты принуждают пенсионеров и людей с инвалидностью оформлять банковские карты для соцвыплат. «Укрпочта» создала горячую линию, куда можно пожаловаться на принуждение. После сбора информации будет подан иск.
Об этом сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook:
«Уважаемые медиа и конечно наши клиенты! Чуть менее уважаемые партнеры. Мне кажется Вам грустно, когда я сдерживаю эмоции и не пишу резких постов. Услышал. Исправляюсь. Включаем ответ и останавливаем «геноцид» пенсионеров. Так что помогайте.
Гибридная вои?на, оказывается, может быть не только на Востоке страны, но и в политике. Это когда тихо, за спиной пытаешься уничтожить (или кинуть) оппонента. Но я как то за спиной не привык (в Одессе за это били по лицу ;)) поэтому буду действовать прямо.
На встрече с Премьер-Министром Украины Денис Шмигаль 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты- это сугубо добровольное дело и НИКТО не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно, Премьер дал поручение нам Укрпошта, Міністерство соціальної політики України Marina Lazebna и Пенсійний фонд України Євгеній Капінус отработать изменения в Постановление 277 и вести себя прилично, не расшатывая ситуацию и здоровье пенсионеров. Премьер-министр уже несколько раз подчеркивал достигнутые договоренности и я ему за это благодарен.»
Новости Украины - Сегодня, 11:10 45
Об этом сообщил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook:
«Уважаемые медиа и конечно наши клиенты! Чуть менее уважаемые партнеры. Мне кажется Вам грустно, когда я сдерживаю эмоции и не пишу резких постов. Услышал. Исправляюсь. Включаем ответ и останавливаем «геноцид» пенсионеров. Так что помогайте.
Гибридная вои?на, оказывается, может быть не только на Востоке страны, но и в политике. Это когда тихо, за спиной пытаешься уничтожить (или кинуть) оппонента. Но я как то за спиной не привык (в Одессе за это били по лицу ;)) поэтому буду действовать прямо.
На встрече с Премьер-Министром Украины Денис Шмигаль 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты- это сугубо добровольное дело и НИКТО не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно, Премьер дал поручение нам Укрпошта, Міністерство соціальної політики України Marina Lazebna и Пенсійний фонд України Євгеній Капінус отработать изменения в Постановление 277 и вести себя прилично, не расшатывая ситуацию и здоровье пенсионеров. Премьер-министр уже несколько раз подчеркивал достигнутые договоренности и я ему за это благодарен.»
Новости Украины - Сегодня, 11:10 45
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