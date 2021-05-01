«Лугансквода» 20 мая сократит подачу воды в Луганске
Временное прекращение водоснабжения возможно по некоторым адресам столицы 20 мая в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Государственном унитарном предприятии (ГУП) «Лугансквода».
В Ленинском районе города сбои в подаче воды могут наблюдаться по адресам: улица 16-я Линия, улица 15-я Линия, улица Демехина, улица Советская, улица 3-я Донецкая, площадь Героев Великой Отечественной войны, Луганская республиканская детская клиническая больница.
В Жовтневом районе Луганска специалисты предприятия проведут ремонтные работы по таким адресам: переулок Ватутина, улица 2-й Пятилетки.
В Каменнобродском районе столицы временное прекращение водоснабжения возможно по адресам: улица Рудя, улица 395-й Шахтерской Дивизии, переулок Гвоздильный, тупик Рудя, переулок Зенитный, улица Ковпака, переулок Писарева, улица Добролюбова, улица Артема, улица Коминтерна, улица 1905 года, улица Станиславского, улица Комиссара Санюка, улица Зои Космодемьянской.
Кроме того, ремонтные работы будут осуществляться в Артемовском районе города по улице Ивана Франко. Экономика - Сегодня, 10:51 123
В Ленинском районе города сбои в подаче воды могут наблюдаться по адресам: улица 16-я Линия, улица 15-я Линия, улица Демехина, улица Советская, улица 3-я Донецкая, площадь Героев Великой Отечественной войны, Луганская республиканская детская клиническая больница.
В Жовтневом районе Луганска специалисты предприятия проведут ремонтные работы по таким адресам: переулок Ватутина, улица 2-й Пятилетки.
В Каменнобродском районе столицы временное прекращение водоснабжения возможно по адресам: улица Рудя, улица 395-й Шахтерской Дивизии, переулок Гвоздильный, тупик Рудя, переулок Зенитный, улица Ковпака, переулок Писарева, улица Добролюбова, улица Артема, улица Коминтерна, улица 1905 года, улица Станиславского, улица Комиссара Санюка, улица Зои Космодемьянской.
Кроме того, ремонтные работы будут осуществляться в Артемовском районе города по улице Ивана Франко. Экономика - Сегодня, 10:51 123
Метки: {keywords}