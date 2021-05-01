Посол Украины в Германии пожаловался на немецких политиков

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».