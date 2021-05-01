В«Северный поток-2В»: последний бой вЂ“ он трудный самыйвЂ¦

Весь вчерашний день на просторах украинского интернета слышался «плач Ярославны» по поводу геополитической зрады: американские СМИ написали, что США не введут санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2». Все пропало! Нас кинули! На самом деле американцы просто решили не ссориться с уходящей Ангелой Меркель. И считают, что русские, если им грамотно помешать, не успеют достроить последние километры трубопровода до парламентских выборов в Германии…О том, что администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против организаций, участвующих в «Северном потоке-2», сообщает издание Axios со ссылкой на два источника в Госдепе США.По данным источников, Госдеп хочет ввести санкции против российских кораблей, которые ведут укладку оставшихся нескольких километров, и скоро отправит в Конгресс свой 90-дневный отчет, в котором будут перечислены их предложения.Но при этом ответственное за проект юридическое лицо – компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, которого в западной прессе называют другом президента Владимира Путина, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг, не попадут под действие санкций ввиду национальных интересов США.По данным источников, высшие должностные лица администрации Белого дома определили, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, – это наложить санкции на немецких конечных потребителей газа. Но не хотят портить отношения с Германией из-за «Северного потока-2».То, что немецкое правительство хочет завершить проект, очевидно. На днях Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило укладку труб газопровода на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне, где нет угрозы экологии.Решение ограничивается укладочными работами на участке протяженностью 2 км судном, поставленным на якорь. В начале мая немецкие экологи заблокировали строительство трубопровода, поскольку считают это угрозой для птичьего заповедника и среды обитания на морском дне площадью в 16 футбольных полей. В BSH же считают, что продолжение работ не оказывает негативного влияния на аспекты охраны. Короче говоря, охраняемые виды птиц не пострадают.За серией судебных исков экологов стоит не столько природоохранный интерес, сколько политический. Как заявил генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе 17 мая, для завершения проекта “Северный поток-2” осталось уложить 80 км труб. Это самые свежие на сегодня данные, полученные от должностного лица.На сегодня к достройке газопровода приступило судно-трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна». Как пишут российские СМИ, «Академик Черский» прибыл с Дальнего Востока в Балтийское море почти год назад – в начале мая 2020 года, но не мог начать работы из-за санкций, судебных разбирательств и необходимости получить сертификаты соответствия европейского образцы. Для чего он прошел модернизацию в германских портах Мукран и Висмар, а затем ходовые испытания в районе Куршской косы и в районе острова Борнхольм.К месту строительства первой нитки «Северного потока-2» трубоукладчик прибыл 31 марта 2021 года, но работы по строительству незавершенного участка начались только 27 апреля. Через несколько дней их остановили экологи. Смысл их действий очевиден – под предлогом защиты перелетных птиц затянуть строительство газопровода и не дать его завершить до выборов в Бундестаг, на которых успеха могут добиться выступающие против сотрудничества между Москвой и Берлином “зеленые”.Пока никто не может однозначно сказать, управится «Академик Черский» до сентября или нет. По информации из разных источников, скорость укладки может составлять от 1,5 км/сут. до 5 км/сут. Данные существенно различаются, поскольку скорость укладки зависит от глубины моря, погоды (штиль, шторм и проч.) и других субъективных нюансов.По неофициальным данным, за первые сутки было уложено всего около 250 метров труб. Но это не показатель, поскольку много времени ушло на подготовительные работы и подъем с глубины конца трубопровода, к которому на борту привариваются секции труб, а затем укладываются на дно.Глубина в районе проведения работ составляет около 70 метров, но по мере продвижения к побережью Германии она уменьшится и по реалистичным прогнозам темпы укладки могут достигнуть скорости 1,5-2 км/сут. А это даже при не самом благоприятном раскладе – не более двух месяцев.Выборы в Бундестаг назначены на 26 сентября. Согласно последним социологически опросам, лидируют “зеленые” – 27% избирателей ФРГ готовы поддержать на выборах именно их. Блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз), к которому принадлежит и уходящая канцлер ФРГ Ангела Меркель, пока набирает 24% голосов.Далее следуют социал-демократы из СДПГ, также входящие сейчас в правящую коалицию. По разным данным, им отдают предпочтение от 15% до 16% избирателей. Пророссийская, как считается, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), записавшая в свою предвыборную программу такие популистские требования, как отказ Германии от евро и выход страны из Евросоюза, на данный момент набирает от 10% до 12%.В зависимости от результата выборов и формата будущей коалиции на пост канцлера Германии претендуют Анналена Бербок от “зеленых”, Армин Лашет от ХДС/ХСС и вице-канцлер Олаф Шольц от СДПГ.Согласно опросу социологической службы INSA от 30 апреля, проведенному для Bild am Sonntag, на прямых выборах канцлера Анналена Бербок добилась бы большего успеха, чем ее конкуренты. 26% проголосовали бы за нее, 16% – за Шольца и 15% – за Лашета.Победа партии Анналены Бербок и ее «Союза 90/зеленые» – это почти смертный приговор «Северному потоку-2» вне зависимости от стадии строительства. Бербок давно и настойчиво под любым предлогом призывает остановить строительство «Северного потока-2», чтобы исключить возможность поставок российского газа в ЕС по этому газопроводу. Последний раз такой призыв прозвучал в середине апреля во время обострения ситуации в Донбассе.Интересно, что “зеленые” и примыкающие к ним “боевые отряды” экологов игнорируют один из ключевых аргументов Меркель в пользу окончания строительства газопровода, что это позволит Германии закрыть все АЭС, в соответствии с недавно принятым законодательством, и провести декарбонизацию – значительно сократить использование угля, а в перспективе отказаться от этого вида топлива полностью.Поэтому газопровод необходимо достроить и запустить в эксплуатацию до конца сентября. Никто не знает, как быстро или долго будет формироваться коалиция. В прошлый раз это было очень долго, а в этот раз может хватить нескольких дней. В любом случае работающий газопровод труднее закрыть и запретить, чем недостроенный.Поэтому судьба самого крупного энергопроекта в новейшей истории зависит от проворности двух кораблей. Соединенные Штаты это понимают и еще в марте объявили, что планируют ввести новые санкции в отношении «Фортуны» и его владельца, российской компании KVT-RUS. Но роль “Фортуны” в работах вторична. Весь вопрос в том, удастся ли Штатам вышибить «Академика Черского».Кстати, судно названо в честь известного ученого, фронтовика, Героя соцтруда Николая Васильевича Черского. Разработанные им варианты добычи и транспортировки углеводородов в условиях Крайнего Севера (в частности по конструкциям газовых скважин, методике подсчета залежей природного газа, по способу контейнерно-трубопроводной транспортировки) позволили Советскому Союзу осуществить технологический прорыв по добыче нефти и газа в труднодоступных местах, на Крайнем Севере и успешно транспортировать голубое топливо на тысячи километров по всему миру. Не зря же говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет…Галина Акимова