Переговоры в Рейкъявике

В Рейкьявике прошли первые переговоры между США и РФ на уровне министров иностранных дел после того, как демократы захватили Белый Дом.Обе стороны в публичной части констатировали, что в отношениях все плохо, но можно было бы сотрудничать в некоторых областях. По сути, на таких встречах, будут обсуждаться рамочные условия, в которых будет идти холодная война, так как сейчас старые сдерживающие договоры по большей части ликвидированы и процесс выработки "правил и условий" новой Холодной войны находится в зачаточном состоянии.Встречу Байдена и Путина так и не подтвердили. Может будет, может нет.США традиционно в публичной части рассказывали о "борьбе за демократию", поминали Украину, но делали это более осторожно, нежели это было в ходе провальных переговорных на Аляске с китайцами, где США нарвались на публичную отповедь.По итогам переговоров было заявлено, что они прошли конструктивно (чтобы это ни означало).В целом, никаких особых прорывов не было, но вряд ли их можно ожидать на текущем этапе американо-российских отношений.Полагаю, Москву куда как более порадовали колебании американской позиции по "СП-2", где фактически признается, что США не готовы идти до конца в вопросе "СП-2" без оглядки на отношения с Германией. С учетом оставшихся 80 ким для достройки, есть немалая вероятность, что трубопровод до ухода Меркель в конце сентября 2021 года успеют достроить. От новых американских санкций это РФ конечно же не убережет, но как уже показывала практика, в этом вопросе главное не санкции, а труба.