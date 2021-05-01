Луганские аграрии почти на 30% увеличили площадь посева зерновых и зернобобовых культур

Луганские аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами около 1 000 га, увеличив посевные площади почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на управление экономики.

"Посеяно 998 гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с предыдущим годом площадь ярового сева увеличена на 29%", – говорится в сообщении.

В администрации Луганска уточнили, что 55% посевных площадей занимает яровой ячмень.

"Также было посеяно 294 гектара кукурузы, 71 – гороха, 40 – проса, 25 – овса, 14 – яровой пшеницы, 6 – нута и 2 – чечевицы", – рассказали в мэрии.

Там добавили, что, кроме того, столичные сельхозпроизводители посеяли свыше 1 200 га технических культур.

"Завершен сев горчицы, которой посеяно в два с половиной раза больше, чем в 2020 году. Сев подсолнечника продолжается", – отметили в горадминистрации.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщали, что аграрии Республики засеяли яровыми культурами 70% запланированных площадей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько заявлял, что агроформирования Республики располагают достаточным объемом материалов для проведения весенних полевых работ.

Аграрии Республики начали весеннюю посевную кампанию 2021 года в начале апреля, а к весенним полевым работам приступили в начале февраля.

20 мая — Луганск