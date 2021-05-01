«Укрпочта» закрывает все сторонние банкоматы в своих отделениях

«ПФУ и управления соцзащиты заставляют пенсионеров переходить на банковские карточки», — заявил директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.Он напомнил, что на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем 30 апреля было озвучено решение, что переход пенсионеров на карты — это сугубо добровольное дело и никто не имеет права нарушать права пенсионеров, особенно в 96% населенных пунктов Украины, где отсутствуют банки. Одновременно премьер дал поручение «Укрпочте», Минсоцполитики и Пенсионному фонду отработать изменения в постановление №277.«Но, к сожалению, не все умеют держать слово. Пенсионныи? фонд и управления соцзащиты (хотя слово «соцзащита» тут явныи? троллинг пенсионеров) по схеме «хочешь субсидию/пенсию — шуруи? в банк» начали туда переводить даже людей с инвалидностью. Когда я обратил на это внимание, сказали, что это «эксцессы на местах». Когда эксцессы стали волной и такой тихой гибридной вои?ной даже не с «Укрпоштой», а с пенсионерами и людьми с инвалидностью, я дал время до 17:00 сегодня это исправить. Но исправления не последовало, поэтому, чтобы защитить пожилых людей (меня в школе так учили) и тысячи рабочих мест в «Укрпоште» — наш ответ такои?:1) С сегодняшнего дня, моим приказом, выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях «Укрпошты». Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там, где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства. Так что, кто в селе остался, тот и обслуживает клиентов.2) Мы создаем горячую линию (044) 354-52-73 или [email protected] для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов, и после сбора информации будем подавать коллективныи? иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовныи? Кодекс Украины. Все, кого принуждают переи?ти на банк для получения пенсии? и субсидии? могут обратиться по этому телефону или email», — пишет Смелянский.Он также напомнил, что Конституция предусматривает право граждан на социальную защиту в старости, а принуждение их открывать счета в банках карается согласно Уголовному кодексу. Новости Украины - Сегодня, 12:00 78