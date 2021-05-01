Сами себе диагносты: как бесплатно провести диагностику своего здоровья на дому

Тест #1Сложите указательные пальцы в форме перевернутой буквы J и прижмите ногти друг к другу. Видите крошечный ромб между ними? Отлично, скорее всего, с сердцем и сосудами у вас полный порядок. Зазора между ногтями нет? Это может быть симптом барабанных палочек. Утолщение фаланг пальцев — результат низкого содержания кислорода в крови. У дефицита кислорода может быть масса причин. Например, заболевания сердца, легких или воспаление желудочно-кишечного тракта.Тест #2Для этого теста вам потребуется секундомер. Поднимите одну ногу так, чтобы бедро располагалось параллельно полу, и засеките время. Смогли продержаться 20 секунд и больше? Отлично: инсульт и ранняя деменция вам не грозят. И наоборот: трудности с балансированием на одной ноге говорят о возможном повреждении мелких сосудов головного мозга.Тест #3Стоя перед зеркалом, оттяните нижнее веко. В норме его цвет ярко-розовый. Однако при анемии внутреннее веко принимает бледно-розовый или даже желтоватый оттенок. Анемия возникает от недостатка гемоглобина. Мышцы и ткани организма получают мало кислорода и не могут работать на все 100 %. Если вы заметили у себя бледность, повышенную утомляемость или одышку, то лучше сдать анализы и определить уровень железа в крови.Тест #4Выпадение волос — естественный процесс. Врачи говорят, что каждый день мы теряем от 50 до 100 волосков. И волноваться по этому поводу не нужно. Но чтобы понять, когда пора бить тревогу, можно провести простой тест. Волосы должны быть сухими и чистыми. Захватите небольшую прядь пальцами и потяните. Только не прилагайте чрезмерных усилий. Если в руке осталось 2--3 волоска, то все в норме. А если больше, то имеет смысл посетить трихолога. У выпадения волос много причин: от стресса и неправильного ухода до серьезных проблем со здоровьем. Волосы истончаются из-за гормонального дисбаланса или дефицита питательных веществ. И этот симптом никак нельзя игнорировать.Тест #5Этот тест выявляет профессиональный недуг офисных работников, художников и мотогонщиков — синдром запястного канала.Поднимите руки так, чтобы предплечья оказались параллельны лицу. Постарайтесь дотянуться кончиками пальцев до основания ладони. Задержитесь в таком положении на 1-2 минуты. Если вы чувствуете покалывание, онемение или боль в запястьях и пальцах, то это может быть признаком синдрома запястного канала. Туннельный синдром возникает тогда, когда окружающие ткани сдавливают срединный нерв. Без своевременного лечения боль и онемение только усилятся. А мелкая моторика рук, наоборот, ухудшится.Тест #6Чтобы провести следующий тест, вам понадобится помощь. Попросите партнера взять карандаш с ластиком. Помощник должен касаться вашей стопы и пальцев острым и тупым концом карандаша по очереди. Сможете ли вы не глядя сказать, какой стороной карандаша до вас дотрагивались? Если вы нечувствуете прикосновений в полной мере, то мелкие нервные окончания на стопах работают плохо. Пониженная чувствительность может говорить о невропатии — повреждении нервов из-за сахарного диабета.Тест #7В положении лежа поднимите ноги под углом 45 ° и задержитесь на несколько минут. А теперь оцените цвет своих ног. Очень бледные (почти белые) стопы и пальцы — признак плохого кровотока из-за забитых артерий. Изменение цвета может затрагивать только одну конечность или распространяться на обе ноги. Периферические артерии снабжают кровью конечности. А когда просвет артерии закупоривается, мышцы не получают кислорода и возникают неприятные симптомы: онемение, боль и хромота. Это состояние называется ЗПА, заболевание периферических артерий, и на первых порах протекает без симптомов. Без лечения ЗПА приводит к инфаркту или инсульту.Тест #8Для этого теста вам придется закрыться в тихой комнате. Поднесите руку к уху и потрите пальцами друг о друга. Слышите звук? А теперь медленно убирайте руку до тех пор, пока расстояние от уха до пальцев не достигнет 15 см. По-прежнему слышите звук трения? Поздравляем, ваш слух в порядке. Не забудьте повторить процедуру с другим ухом.Тест #9Чтобы пройти этот тест, вам придется выйти из дома. Поднимитесь по лестничному пролету (8-12 ступеней), напевая песенку. Можно разговаривать по телефону или читать стихотворение. Главное — не молчать. Если сердце выпрыгивает из груди, а дыхание сбивается, то сердечно-сосудистая система и легкие не справляются с нагрузкой.Красота и здоровье - Сегодня, 11:53 118