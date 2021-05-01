Летающий кальмар или выплаты бедным вЂ“ мир выбирает стратегию против COVID-19
Падение мировой экономики в 2020 году составило 4,3%. В Организации Объединенных Наций (ООН) такое сокращение мирового производства назвали самым резким со времен Великой депрессии. ФБА «Экономика сегодня» оценило методы борьбы стран с пандемией.
Пандемия ударила прежде всего по экономикам развитых стран. А впервые ограничительные меры ввели в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза. Среднее сокращение ВВП экономик развитых стран, по оценкам ООН, к концу 2020 года составило 5,6%.
Большие не значит сильные
Сильнее всего от пандемии пострадали экономики развитых стран, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году. Но ООН прогнозирует, что их восстановительный рост в 2021 году составит до 4,0%.
Страны G20 с долей мирового производства в 80% пережили падение на 4,1%. Но лишь Китаю удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году.
Пандемия увеличила число безработных в мире, повысив значение на 131 млн бедствующих. «Около 80% экономически активного населения Земли пострадало от карантинных мер», а «в странах ОЭСР», говорится в анализе ООН, «уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до девяти процентов».
Деньги на бочку
Стремительное распространение коронавируса толкнуло власти стран на беспрецедентные по объему меры поддержки населения и стабилизации национальных экономик. Стимулирование мировой экономики «вытянуло» из государственных копилок около 13 трлн долларов США, 80% из которых предоставили Соединенные Штаты, Япония, страны Европейского союза.
Аналитики ООН связали такие траты с новыми вызовами, с которыми миру придется столкнуться в 2021-2022 годах. Уже сегодня эмиссия средств, траты на стимулирование экономик и финансирование государственных программ поддержки привели к крупным заимствованиям, что подтянуло государственный долг в мире до отметки в 15% (около 10 трлн долларов США).
Структура экономики диктует подход
С преодолением острой фазы кризиса количество безработных в Соединенных Штатах Америки, поясняет руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, сократилось заметно. В России, по его мнению, статистика демонстрирует достаточное число людей, доходы которых снизились или отсутствуют вовсе по сравнению с докризисными показателями 2019 года.
В результате вынужденной самоизоляции, добавляет собеседник ФБА «Экономика сегодня», наибольший удар пришелся на граждан и бизнес. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы российских граждан, по данным Росстата, сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к четвертому кварталу 2020 года.
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в феврале 2021 года, согласно данным Росстата, выросла на 7,8%, до 51 229 рубля по сравнению с февралем прошлого года.
Средний размер назначенных пенсий увеличился в марте 2021 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом и составил 15 779 рублей. Доходы на душу населения подросли на три процента в первом квартале 2021 года, достигнув показателя в 32 612 рублей — это на три процента больше, чем в первом квартале 2020 года. Покупательная способность россиян все же продолжает падать из-за ускорившейся инфляции. Реальные доходы населения просели не только в Российской Федерации, но и в других странах.
«Многие миллиарды и триллионы долларов, которые потратили те же американцы, позволили купировать проблему и перейти к работе по стабилизации кризисных процессов для дальнейшего развития.
Структура российской экономики существенно отличается от экономик развитых стран, за счет чего мы не упали так сильно. Но сегодня понятно, что население нуждалось в больших объемах помощи – сейчас сокращается потребительская активность, возникает дисбаланс.
Поэтому Россия попытается сбалансировать экономику и вывести ее на устойчивые темпы роста, чтобы сократить дефицит доходов и инвестиционных средств», - рассказывает эксперт.
Острые проявления кризисных последствий, рассуждает Константин Ордов, российским властям отчасти удалось купировать за счет поддержки, оказанной предприятиям, моратория на банкротство и ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка России. Прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.
Альтернативный подход по-японски
Характеризуя кризис, Константин Ордов отмечает его глубину и бескомпромиссность последствий, вызвавших дисбаланс экономических отношений внутри стран. Россия сохранила подушку безопасности в виде накоплений Фонда национального благосостояния, который сохраняет низкие процентные ставки и позволяет увеличивать кредитный портфель физических лиц, которые активно идут в банки за кредитными займами.
«Смущает падение ВВП Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года почти на 32% в годовом выражении и ВВП Европейского союза на 14,4%.
Но европейцы и американцы пострадали не так сильно, потому что там не большое количество людей, оставшихся без достатка в период кризиса. И если смотреть с этой точки зрения, то можно сказать, что некоторые россияне продолжают нуждаться в дополнительных мерах помощи, будь то продуктовые карточки, которые постоянно обсуждаются», - рассказывает эксперт.
В США и Евросоюзе, где нуждающихся меньше из-за высоких трат на дотации и социальных выплат, возникает вопрос, как снять население и национальную экономику с иглы финансовых выплат.
«Ситуация во всех странах складывается печально. Я думаю, что еще не пришло время для подведения итогов и оценок политики стран. Сложно сказать, в какой именно стране она была наиболее правильной.
Сделать это сложно из-за разных ориентиров и показателей, которые характерны для европейской, американской и азиатской экономик. Вполне вероятно, что каждая из стран оценивает свой вклад в борьбу с кризисом как успешный, но критерии успеха везде разные», - резюмировал Ордов.
Пока страны оценивают эффективность принятых мер, анализируют ущерб и допущенные ошибки, в Японии принимают интересное решение. Полученные в период пандемии чрезвычайные выплаты в размере 25 млн иен (17 млн рублей) тратят на создание и установку одного из символов города – статуи летающего кальмара, высота которой составляет 13 м.
Александра Мельник
Пандемия ударила прежде всего по экономикам развитых стран. А впервые ограничительные меры ввели в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза. Среднее сокращение ВВП экономик развитых стран, по оценкам ООН, к концу 2020 года составило 5,6%.
Большие не значит сильные
Сильнее всего от пандемии пострадали экономики развитых стран, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году. Но ООН прогнозирует, что их восстановительный рост в 2021 году составит до 4,0%.
Страны G20 с долей мирового производства в 80% пережили падение на 4,1%. Но лишь Китаю удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году.
Пандемия увеличила число безработных в мире, повысив значение на 131 млн бедствующих. «Около 80% экономически активного населения Земли пострадало от карантинных мер», а «в странах ОЭСР», говорится в анализе ООН, «уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до девяти процентов».
Деньги на бочку
Стремительное распространение коронавируса толкнуло власти стран на беспрецедентные по объему меры поддержки населения и стабилизации национальных экономик. Стимулирование мировой экономики «вытянуло» из государственных копилок около 13 трлн долларов США, 80% из которых предоставили Соединенные Штаты, Япония, страны Европейского союза.
Аналитики ООН связали такие траты с новыми вызовами, с которыми миру придется столкнуться в 2021-2022 годах. Уже сегодня эмиссия средств, траты на стимулирование экономик и финансирование государственных программ поддержки привели к крупным заимствованиям, что подтянуло государственный долг в мире до отметки в 15% (около 10 трлн долларов США).
Структура экономики диктует подход
С преодолением острой фазы кризиса количество безработных в Соединенных Штатах Америки, поясняет руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, сократилось заметно. В России, по его мнению, статистика демонстрирует достаточное число людей, доходы которых снизились или отсутствуют вовсе по сравнению с докризисными показателями 2019 года.
В результате вынужденной самоизоляции, добавляет собеседник ФБА «Экономика сегодня», наибольший удар пришелся на граждан и бизнес. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы российских граждан, по данным Росстата, сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к четвертому кварталу 2020 года.
Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в феврале 2021 года, согласно данным Росстата, выросла на 7,8%, до 51 229 рубля по сравнению с февралем прошлого года.
Средний размер назначенных пенсий увеличился в марте 2021 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом и составил 15 779 рублей. Доходы на душу населения подросли на три процента в первом квартале 2021 года, достигнув показателя в 32 612 рублей — это на три процента больше, чем в первом квартале 2020 года. Покупательная способность россиян все же продолжает падать из-за ускорившейся инфляции. Реальные доходы населения просели не только в Российской Федерации, но и в других странах.
«Многие миллиарды и триллионы долларов, которые потратили те же американцы, позволили купировать проблему и перейти к работе по стабилизации кризисных процессов для дальнейшего развития.
Структура российской экономики существенно отличается от экономик развитых стран, за счет чего мы не упали так сильно. Но сегодня понятно, что население нуждалось в больших объемах помощи – сейчас сокращается потребительская активность, возникает дисбаланс.
Поэтому Россия попытается сбалансировать экономику и вывести ее на устойчивые темпы роста, чтобы сократить дефицит доходов и инвестиционных средств», - рассказывает эксперт.
Острые проявления кризисных последствий, рассуждает Константин Ордов, российским властям отчасти удалось купировать за счет поддержки, оказанной предприятиям, моратория на банкротство и ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка России. Прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.
Альтернативный подход по-японски
Характеризуя кризис, Константин Ордов отмечает его глубину и бескомпромиссность последствий, вызвавших дисбаланс экономических отношений внутри стран. Россия сохранила подушку безопасности в виде накоплений Фонда национального благосостояния, который сохраняет низкие процентные ставки и позволяет увеличивать кредитный портфель физических лиц, которые активно идут в банки за кредитными займами.
«Смущает падение ВВП Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года почти на 32% в годовом выражении и ВВП Европейского союза на 14,4%.
Но европейцы и американцы пострадали не так сильно, потому что там не большое количество людей, оставшихся без достатка в период кризиса. И если смотреть с этой точки зрения, то можно сказать, что некоторые россияне продолжают нуждаться в дополнительных мерах помощи, будь то продуктовые карточки, которые постоянно обсуждаются», - рассказывает эксперт.
В США и Евросоюзе, где нуждающихся меньше из-за высоких трат на дотации и социальных выплат, возникает вопрос, как снять население и национальную экономику с иглы финансовых выплат.
«Ситуация во всех странах складывается печально. Я думаю, что еще не пришло время для подведения итогов и оценок политики стран. Сложно сказать, в какой именно стране она была наиболее правильной.
Сделать это сложно из-за разных ориентиров и показателей, которые характерны для европейской, американской и азиатской экономик. Вполне вероятно, что каждая из стран оценивает свой вклад в борьбу с кризисом как успешный, но критерии успеха везде разные», - резюмировал Ордов.
Пока страны оценивают эффективность принятых мер, анализируют ущерб и допущенные ошибки, в Японии принимают интересное решение. Полученные в период пандемии чрезвычайные выплаты в размере 25 млн иен (17 млн рублей) тратят на создание и установку одного из символов города – статуи летающего кальмара, высота которой составляет 13 м.
Александра Мельник
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