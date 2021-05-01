Летающий кальмар или выплаты бедным вЂ“ мир выбирает стратегию против COVID-19

Падение мировой экономики в 2020 году составило 4,3%. В Организации Объединенных Наций (ООН) такое сокращение мирового производства назвали самым резким со времен Великой депрессии. ФБА «Экономика сегодня» оценило методы борьбы стран с пандемией.Пандемия ударила прежде всего по экономикам развитых стран. А впервые ограничительные меры ввели в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза. Среднее сокращение ВВП экономик развитых стран, по оценкам ООН, к концу 2020 года составило 5,6%.Большие не значит сильныеСильнее всего от пандемии пострадали экономики развитых стран, где ограничительные меры были введены в первую очередь – это страны Европы и несколько штатов США. ВВП развитых стран сократился на 5,6% в 2020 году. Но ООН прогнозирует, что их восстановительный рост в 2021 году составит до 4,0%.Страны G20 с долей мирового производства в 80% пережили падение на 4,1%. Но лишь Китаю удалось выйти на положительный рост ВВП в 2020 году.Пандемия увеличила число безработных в мире, повысив значение на 131 млн бедствующих. «Около 80% экономически активного населения Земли пострадало от карантинных мер», а «в странах ОЭСР», говорится в анализе ООН, «уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до девяти процентов».Деньги на бочкуСтремительное распространение коронавируса толкнуло власти стран на беспрецедентные по объему меры поддержки населения и стабилизации национальных экономик. Стимулирование мировой экономики «вытянуло» из государственных копилок около 13 трлн долларов США, 80% из которых предоставили Соединенные Штаты, Япония, страны Европейского союза.Аналитики ООН связали такие траты с новыми вызовами, с которыми миру придется столкнуться в 2021-2022 годах. Уже сегодня эмиссия средств, траты на стимулирование экономик и финансирование государственных программ поддержки привели к крупным заимствованиям, что подтянуло государственный долг в мире до отметки в 15% (около 10 трлн долларов США).Структура экономики диктует подходС преодолением острой фазы кризиса количество безработных в Соединенных Штатах Америки, поясняет руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, сократилось заметно. В России, по его мнению, статистика демонстрирует достаточное число людей, доходы которых снизились или отсутствуют вовсе по сравнению с докризисными показателями 2019 года.В результате вынужденной самоизоляции, добавляет собеседник ФБА «Экономика сегодня», наибольший удар пришелся на граждан и бизнес. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы российских граждан, по данным Росстата, сократились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 26,7% к четвертому кварталу 2020 года.Среднемесячная начисленная номинальная зарплата в феврале 2021 года, согласно данным Росстата, выросла на 7,8%, до 51 229 рубля по сравнению с февралем прошлого года.Средний размер назначенных пенсий увеличился в марте 2021 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом и составил 15 779 рублей. Доходы на душу населения подросли на три процента в первом квартале 2021 года, достигнув показателя в 32 612 рублей — это на три процента больше, чем в первом квартале 2020 года. Покупательная способность россиян все же продолжает падать из-за ускорившейся инфляции. Реальные доходы населения просели не только в Российской Федерации, но и в других странах.«Многие миллиарды и триллионы долларов, которые потратили те же американцы, позволили купировать проблему и перейти к работе по стабилизации кризисных процессов для дальнейшего развития.Структура российской экономики существенно отличается от экономик развитых стран, за счет чего мы не упали так сильно. Но сегодня понятно, что население нуждалось в больших объемах помощи – сейчас сокращается потребительская активность, возникает дисбаланс.Поэтому Россия попытается сбалансировать экономику и вывести ее на устойчивые темпы роста, чтобы сократить дефицит доходов и инвестиционных средств», - рассказывает эксперт.Острые проявления кризисных последствий, рассуждает Константин Ордов, российским властям отчасти удалось купировать за счет поддержки, оказанной предприятиям, моратория на банкротство и ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка России. Прогнозы восстановления российской экономики зависят от возможной динамики мировой экономики и развития эпидемиологической ситуации.Альтернативный подход по-японскиХарактеризуя кризис, Константин Ордов отмечает его глубину и бескомпромиссность последствий, вызвавших дисбаланс экономических отношений внутри стран. Россия сохранила подушку безопасности в виде накоплений Фонда национального благосостояния, который сохраняет низкие процентные ставки и позволяет увеличивать кредитный портфель физических лиц, которые активно идут в банки за кредитными займами.«Смущает падение ВВП Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года почти на 32% в годовом выражении и ВВП Европейского союза на 14,4%.Но европейцы и американцы пострадали не так сильно, потому что там не большое количество людей, оставшихся без достатка в период кризиса. И если смотреть с этой точки зрения, то можно сказать, что некоторые россияне продолжают нуждаться в дополнительных мерах помощи, будь то продуктовые карточки, которые постоянно обсуждаются», - рассказывает эксперт.В США и Евросоюзе, где нуждающихся меньше из-за высоких трат на дотации и социальных выплат, возникает вопрос, как снять население и национальную экономику с иглы финансовых выплат.«Ситуация во всех странах складывается печально. Я думаю, что еще не пришло время для подведения итогов и оценок политики стран. Сложно сказать, в какой именно стране она была наиболее правильной.Сделать это сложно из-за разных ориентиров и показателей, которые характерны для европейской, американской и азиатской экономик. Вполне вероятно, что каждая из стран оценивает свой вклад в борьбу с кризисом как успешный, но критерии успеха везде разные», - резюмировал Ордов.Пока страны оценивают эффективность принятых мер, анализируют ущерб и допущенные ошибки, в Японии принимают интересное решение. Полученные в период пандемии чрезвычайные выплаты в размере 25 млн иен (17 млн рублей) тратят на создание и установку одного из символов города – статуи летающего кальмара, высота которой составляет 13 м.Александра Мельник