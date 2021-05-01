Новый коммунальный закон: кто, за что и как будет платить



Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».

Этот документ прошел очень долгий путь по коридорам власти. Он попал в Верховную Раду в ноябре 2019 года, и был принят только в декабре 2020-го. Тогда же он был направлен на подпись президенту, но глава государства вернул его в парламент со своим автографом лишь 29 апреля 2021 года. Хотя законодательство предоставляет ему для этого лишь 15 дней. Тем не менее, закон все же подписан, и 1 мая он вступил в силу.

Документом внесены изменения в следующие законы: «О местном самоуправлении в Украине», «О рынке природного газа», «О жилищно-коммунальных услугах», «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг», «О теплоснабжении», «О метрологии и метрологической деятельности» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Если обобщить, законом упрощаются процедуры заключения договоров между потребителями и исполнителями услуг ЖКХ, оптимизируется (то есть уменьшается) количество платежей в квитанциях, решаются вопросы управления многоквартирными домами, а также пользования земельными участками, на которых находятся многоквартирные дома.



С управляющим по жизни

На сегодня наиболее известной формой управления многоквартирными домами является объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Также совладельцы многоквартирных домов могут выбирать для выполнения соответствующих функций управляющего. При этом управляющий может быть привлечен и ОСМД.



Но в большинстве домов до сих пор не принято никаких решений относительно формы управления. В этом случае, согласно указанному закону, управляющего на конкурсной основе определит исполнительный орган местной власти (по наличию протокола собрания совладельцев с просьбой назначить управляющего).

Управляющий многоквартирного дома — это физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо — субъект предпринимательской деятельности, которое по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории.



На самом деле, на сегодня функции управителей чаще всего выполняют все те же советские ЖЭКи, которые сейчас просто по-другому называются.

Впрочем, отныне наличие управляющего многоквартирного дома будет обязательным, ведь данным законом введена норма о жилищной услуге. Речь идет, в частности, о содержании и уборке внутридомовых помещений и придомовой территории, содержание лифтов и тому подобное. В общем, это примерно все то, что предполагалось и раньше, но более нормировано.

Кроме того, в отличие от Жэка, управляющего, если его услуги не удовлетворяют совладельцев многоквартирного дома, можно уволить и нанять нового.

Правда, с выполнением определенных положений закона об избрании управляющих есть проблемы. Дело в том, что конкурсы по избранию управляющих для многоквартирных домов, совладельцы которых не удосужились это сделать самостоятельно, должны были состояться до 1 мая этого года. Но, учитывая, что президент так сильно затянул с подписания документа, сделать это не было возможности. Будут ли вноситься соответствующие правки в закон, не известно. Впрочем, не исключено, что конкурсы будут проводить, несмотря на сроки.

Автоматические публичные договоры

Совладельцы многоквартирных домов независимо от формы управления, должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Ранее договоры заключались преимущественно о предоставлении услуг по газо — и электроснабжения, но теперь договорные отношения будут касаться всех коммунальных услуг — поставка тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, обращения с бытовыми отходами.

Данным законом внедрены так называемые публичные договоры, которые могут быть, как индивидуальными, так и коллективными.

Они не должны состоять в письменной форме. Публичный договор даже предусматривает, что для его заключения личное присутствие клиента не требуется. Таким образом, если совладельцы многоквартирных домов в течение месяца не примут решение о смене поставщика, договор о предоставлении услуги будет заключаться автоматически.

Законом также оптимизируется количество платежей за выполнение коммунальных услуг. Если раньше таких платежей могло быть немало, и с каждого из них бралась банковская комиссия, то теперь их в отношении одной услуги может быть только три. Если рассмотреть это на примере водоснабжения, то речь пойдет о таких платежах: непосредственно за водоснабжение, за водоотведение и абонентское обслуживание.

Внутридомовые сети и счетчики

Закон, между прочим, решает очень серьезную проблему обслуживания внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

Из-за законодательной неурегулированности этого вопроса обслуживание газовых сетей в домах сплошь и рядом вообще не проводилось, что усиливало вероятность аварий.

Однако, данный закон четко устанавливает, что ответственным за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах является оператор газораспределительных систем или другого субъекта хозяйствования, который имеет разрешение на выполнение таких работ.

При этом исполнители этой услуги не будут иметь права устанавливать расценки по своему усмотрению, поскольку их предельный размер будет определяться Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Закон также вносит ясность в вопросы установки и обслуживания счетчиков. До сих пор, приборы учета тепла и воды жители многоквартирных домов в основном устанавливали за свой счет, но отныне это — обязанность поставщиков. Кстати, у них есть время для этого до 1 августа 2022 года, после чего будут применены штрафные санкции.

Что касается финансирования установки и обслуживания счетчиков, то оно предусмотрено через инвестиционные программы компаний, но можно не сомневаться, что оно все равно ляжет на плечи потребителей через тарифы, в частности, абонентскую плату.

Чья земля

И, наконец, положение относительно придомовых территорий. Дело в том, что эти территории четко не определены, из — за чего нередко случаются конфликты-что кому положено. Действующий закон устанавливает, что местные органы власти должны до конца 2021 года сформировать все придомовые земельные участки с определением их границ, а также всех зданий, которые на них находятся.



Также, если придомовая территория не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка на ней может быть включена в сметы расходов на содержание многоквартирного дома исключительно с согласия потребителей. Правда это положение вступит в силу лишь с 2023 года и, как говорят причастные к разработке документа, оно стало результатом компромисса заинтересованных сторон.

Экономика - Сегодня, 15:01 167 В Украине вступил в силу закон, который заполняет лакуны в нормативно-процедурной базе жилищно-коммунальной сферы. Отныне, каждый многоквартирный дом будет иметь управляющего, заключение с поставщиками коммунальных услуг станет проще, кроме того, решен вопрос коммерческого учета тепловой энергии и воды в многоквартирных домах, а также обслуживание внутридомовых сетей газа. Об изменениях, к которым привёл данный закон для граждан подробно рассказали журналисты Левого Берега:Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг».Этот документ прошел очень долгий путь по коридорам власти. Он попал в Верховную Раду в ноябре 2019 года, и был принят только в декабре 2020-го. Тогда же он был направлен на подпись президенту, но глава государства вернул его в парламент со своим автографом лишь 29 апреля 2021 года. Хотя законодательство предоставляет ему для этого лишь 15 дней. Тем не менее, закон все же подписан, и 1 мая он вступил в силу.Документом внесены изменения в следующие законы: «О местном самоуправлении в Украине», «О рынке природного газа», «О жилищно-коммунальных услугах», «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг», «О теплоснабжении», «О метрологии и метрологической деятельности» и «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».Если обобщить, законом упрощаются процедуры заключения договоров между потребителями и исполнителями услуг ЖКХ, оптимизируется (то есть уменьшается) количество платежей в квитанциях, решаются вопросы управления многоквартирными домами, а также пользования земельными участками, на которых находятся многоквартирные дома.На сегодня наиболее известной формой управления многоквартирными домами является объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Также совладельцы многоквартирных домов могут выбирать для выполнения соответствующих функций управляющего. При этом управляющий может быть привлечен и ОСМД.Но в большинстве домов до сих пор не принято никаких решений относительно формы управления. В этом случае, согласно указанному закону, управляющего на конкурсной основе определит исполнительный орган местной власти (по наличию протокола собрания совладельцев с просьбой назначить управляющего).Управляющий многоквартирного дома — это физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо — субъект предпринимательской деятельности, которое по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории.На самом деле, на сегодня функции управителей чаще всего выполняют все те же советские ЖЭКи, которые сейчас просто по-другому называются.Впрочем, отныне наличие управляющего многоквартирного дома будет обязательным, ведь данным законом введена норма о жилищной услуге. Речь идет, в частности, о содержании и уборке внутридомовых помещений и придомовой территории, содержание лифтов и тому подобное. В общем, это примерно все то, что предполагалось и раньше, но более нормировано.Кроме того, в отличие от Жэка, управляющего, если его услуги не удовлетворяют совладельцев многоквартирного дома, можно уволить и нанять нового.Правда, с выполнением определенных положений закона об избрании управляющих есть проблемы. Дело в том, что конкурсы по избранию управляющих для многоквартирных домов, совладельцы которых не удосужились это сделать самостоятельно, должны были состояться до 1 мая этого года. Но, учитывая, что президент так сильно затянул с подписания документа, сделать это не было возможности. Будут ли вноситься соответствующие правки в закон, не известно. Впрочем, не исключено, что конкурсы будут проводить, несмотря на сроки.Совладельцы многоквартирных домов независимо от формы управления, должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.Ранее договоры заключались преимущественно о предоставлении услуг по газо — и электроснабжения, но теперь договорные отношения будут касаться всех коммунальных услуг — поставка тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, обращения с бытовыми отходами.Данным законом внедрены так называемые публичные договоры, которые могут быть, как индивидуальными, так и коллективными.Они не должны состоять в письменной форме. Публичный договор даже предусматривает, что для его заключения личное присутствие клиента не требуется. Таким образом, если совладельцы многоквартирных домов в течение месяца не примут решение о смене поставщика, договор о предоставлении услуги будет заключаться автоматически.Законом также оптимизируется количество платежей за выполнение коммунальных услуг. Если раньше таких платежей могло быть немало, и с каждого из них бралась банковская комиссия, то теперь их в отношении одной услуги может быть только три. Если рассмотреть это на примере водоснабжения, то речь пойдет о таких платежах: непосредственно за водоснабжение, за водоотведение и абонентское обслуживание.Закон, между прочим, решает очень серьезную проблему обслуживания внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.Из-за законодательной неурегулированности этого вопроса обслуживание газовых сетей в домах сплошь и рядом вообще не проводилось, что усиливало вероятность аварий.Однако, данный закон четко устанавливает, что ответственным за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах является оператор газораспределительных систем или другого субъекта хозяйствования, который имеет разрешение на выполнение таких работ.При этом исполнители этой услуги не будут иметь права устанавливать расценки по своему усмотрению, поскольку их предельный размер будет определяться Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Закон также вносит ясность в вопросы установки и обслуживания счетчиков. До сих пор, приборы учета тепла и воды жители многоквартирных домов в основном устанавливали за свой счет, но отныне это — обязанность поставщиков. Кстати, у них есть время для этого до 1 августа 2022 года, после чего будут применены штрафные санкции.Что касается финансирования установки и обслуживания счетчиков, то оно предусмотрено через инвестиционные программы компаний, но можно не сомневаться, что оно все равно ляжет на плечи потребителей через тарифы, в частности, абонентскую плату.И, наконец, положение относительно придомовых территорий. Дело в том, что эти территории четко не определены, из — за чего нередко случаются конфликты-что кому положено. Действующий закон устанавливает, что местные органы власти должны до конца 2021 года сформировать все придомовые земельные участки с определением их границ, а также всех зданий, которые на них находятся.Также, если придомовая территория не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка на ней может быть включена в сметы расходов на содержание многоквартирного дома исключительно с согласия потребителей. Правда это положение вступит в силу лишь с 2023 года и, как говорят причастные к разработке документа, оно стало результатом компромисса заинтересованных сторон.Экономика - Сегодня, 15:01 167

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