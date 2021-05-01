Зеленский предрек провал Байдену из-за возможной отмены санкций против "СП-2"



"Это большая проблема", — заявил президент Украины.



Переговоры президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом представляют угрозу для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.president.gov.ua / Офіс Президента УкраїниПо словам президента Незалежной, встреча глав двух государств необходима. Однако возможное снятие санкций с "Северного потока — 2" будет угрозой для Украины. Байден может пойти на этот шаг в рамках "большого размена". Такое решение будет его провалом, уверен политик.Зеленский также оценил возможность обсуждения вопросов, связанных с Незалежной. Он уверен, что Путин и Байден затронут тему Украины в рамках повестки, которую предварительно обсудят с Киевом.Владимир Гусе