США раскрыли секретный план нападения на Калининград

Издание National Interest опубликовало статью, в которой утверждается, что у США есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта с Россией.По мнению автора статьи Дэвида Акса, Калининград, будучи российским полуэксклавом, защищен зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс" и "Искандерами". Таким образом, этот регион РФ представляет угрозу для войск НАТО "в радиусе сотен миль".Вашингтон постоянно строит планы по завоеванию российского города, сказал командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян. В случае войны это будет "многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака". Журналистка Сидни Фридберг предполагает, что речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.Авиация, корабли и подводные лодки ударят по противнику крылатыми ракетами большой дальности. К обстрелу подключатся сухопутные войска. Американские хакеры нарушат работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки прорвутся через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросят бомбы с наведением по GPS. Эта тактика была названа Фридберг "симфонией насилия для разрушения передовой обороны".источник