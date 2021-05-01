Молодежные активисты обсудили с руководителем МКСМ подготовку летней форумной кампании (ФОТО)

Председатели молодежных советов при администрациях городов и районов Республики на встрече с министром культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрием Сидоровым обсудили подготовку летней форумной кампании и популяризацию рабочих профессий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.Мероприятие прошло в Молодежном интеграционном центре. Его участниками стали руководители молодежных советов нового созыва со всех территорий Республики."Встреча состоялась с целью обсудить проведение летней форумной кампании на территории ЛНР, вопросы популяризации рабочих профессий на местах как одного из направлений деятельности молодежных советов. Также обсудили общую проблематику образовательных площадок, которые необходимы молодежи вне основного образования для того, чтобы развивать себя как личность, развивать коллективы молодежных советов и Республику", – отметил Сидоров.Он проинформировал, что в рамках летней кампании МКСМ планирует в конце августа провести комплексный молодежный образовательный форум органов молодежного самоуправления с участием активистов молодежных советов, спортсменов и представителей общественных организаций.В ходе форума его участникам будут представлены образовательные площадки по волонтерству и социальной работе с разными категориями населения, повышению правовой и финансовой грамотности, психологии взаимоотношений, организации массовых мероприятий, социальному проектированию, подготовке публичных выступлений и другие. В рамках форума также запланировано проведение военно-спортивного лагеря "Союз-Булат".Министр уточнил, что "материалы будут рассчитаны на три блока мероприятий"."Первый включает работу по направлениям, второй – общие мероприятия, например, проведение семинаров по командообразованию, Школы лидера, которые нужны всем одинаково. Третье направление – это практические занятия, которые будут проводиться в группах", – пояснил Сидоров.Он отметил, что "важнейшим направлением в Луганской Народной Республике на сегодняшний день является популяризация рабочих профессий"."Достаточно серьезная работа проводится вузами по набору студентов на экономические, юридические специальности, которые, учитывая историю нашего края, являются не самыми востребованными. На сегодняшний день самые востребованные профессии для развития экономики – это рабочие профессии, это трудовая социализация молодежи. Очень важно, чтобы сегодня не только руководство Республики – министры и депутаты – встречались с населением, а чтобы сама молодежь об этом говорила. Для того чтобы воспитывать современную молодежь, нужно быть современным, и молодежные советы в этом случае более доступно и на личных примерах могут ребятам рассказать, что рабочие специальности – это хорошо и нужно, это может быть популярным, если мы все на это обратим внимание", – сказал министр.В завершение встречи Сидоров поручил молодежным советам подготовить материалы для организации семинаров по истории партизанского движения в период Великой Отечественной войны на своих территориях, а также по истории родного края в целом.20 мая — Луганск