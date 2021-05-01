Глава ЛНР поздравил с 95-летием славяносербского ветерана войны Виктора Назарова (ФОТО)

Глава ЛНР Леонид Пасечник направил поздравление с 95-летием жителю Славяносербска, участнику Великой Отечественной войны Виктору Назарову. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации Славяносербского района."Вы являетесь представителем поколения победителей и созидателей, знаете истинную ценность таких понятий как честь, отвага, патриотизм. Отрадно, что вы делитесь своими воспоминаниями о военном времени, тем самым вносите весомый вклад в воспитание молодежи. Именно благодаря таким людям как вы удается сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего", - говорится в тексте поздравления Пасечника, который передал имениннику советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи, председатель Совета атаманов ЛНР Сергей Юрченко.Юбиляра также посетили заместитель главы администрации Славяносербского района Андрей Цацурин и член Молодежного совета при администрации Артур Кленов.Цацурин от имени главы администрации Сергея Крамаренко вручил ветерану памятные подарки."Вы с честью прошли все тяготы и невзгоды Великой Отечественной войны, проявив стойкость и мужество. Поднимали страну из разрухи, преумножали мощь и славу Родины! Сегодня ваш жизненный путь, активная гражданская позиция, личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения являются примером для всех нас", - поздравил замглавы администрации.Кленов пожелал ветерану "крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа".Назаров поблагодарил гостей "за теплые слова поздравлений и подарки" и поделился своими воспоминаниями.Виктор Назаров родился 20 мая 1926 года в Брянке. С 1945 по 1950 годы служил в армии, воевал, был ранен. В 2001 году вышел на заслуженный отдых, трудовой стаж составляет 57 лет. Воспитал двух сыновей, имеет трех внуков, внучку и двух правнучек.20 мая — Луганск