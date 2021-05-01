Россотрудничество покажет снятый в ЛНР фильм "Ополченочка" в 80 странах мира - авторы (ФОТО)

Киностудия "Лугафильм" продюсерского центра "Родина" подписала договор с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) о передаче прав на некоммерческий показ фильма "Ополченочка". Об этом ЛИЦ сообщил продюсерский центр "Родина"."Сегодня, 20 мая 2021 года, состоялось одно из важнейших культурно-исторических событий в жизни Донбасса и Народных Республик: киностудия "Лугафильм" и Россотрудничество подписали договор о передаче прав на некоммерческий показ фильма "Ополченочка". Народный фильм, снятый луганскими кинематографистами, будет показан в 80 странах мира на шести языках", - говорится в сообщении.Генеральный продюсер киноленты Роман Разум назвал событие "большой культурной победой в борьбе за воссоединение с Великой Россией"."То, что случилось сегодня, является важнейшим элементом мягкой силы, которую жители Донбасса демонстрируют всему миру через искусство и кинематограф. Это мощный ответ пропагандистским фильмам, которые сделаны лживой и продажной Украиной", - подчеркнул кинематографист.Ранее он сообщал, что "Ополченочка" является сильным идеологическим оружием, приближающим победу наравне с пушками", поэтому "Лугафильм" тщательно выбирает время его выхода на большой экран.Фильм рассказывает о войне в Донбассе, судьбах его жителей, неожиданно для себя оказавшихся в водовороте трагических событий.Режиссер-постановщик – Алексей Козлов (Москва), оператор-постановщик, автор идеи фильма – Роман Разум (Луганск), авторы сценария – Борис Табачник, Владислав Плахута (Луганск), композитор – Ян Лещенко (Луганск). Продюсирование по РФ – Юрий Мильчинский (Москва). В главных ролях: Мария Перн (Волгоград), Наталья Колоскова (Смоленск), Наталья Стародубцева (Луганск), Юрий Миронцев (Ростов-на-Дону), Виталий Лясников (Луганск), Вилен Бабичев (Полтава), Анатолий Фалынский (Ростов-на-Дону).20 мая — Луганск