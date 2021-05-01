Офицер ВСУ сбывал в магазины предназначенные для бойцов продукты – Народная милиция

Заместитель командира батальона одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, по заниженным ценам сбывал в продовольственные магазины консервы и макароны, предназначенные для военнослужащих. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он отметил, что "в ходе работы комиссии штаба тыла 59-й бригады ВСУ в 11-м батальоне выявлены явные нарушения норм снабжения военнослужащих"."Согласно материалам разбирательства, установлено, что заместитель командира батальона по тылу с одобрения комбата организовал преступную схему продажи по заниженным ценам в продуктовые магазины населенного пункта Мироновский консервированной продукции и макаронных изделий, предназначенных для военнослужащих", – рассказал Филипоненко.Представитель Народной милиции уточнил, что "по предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности оценивается в 200 тысяч гривен (около 540 тыс. руб.)".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 мая — Луганск