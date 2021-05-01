Алчевские газовщики стали победителями конкурса профмастерства "Луганскгаза"

Специалисты Алчевского управления газового хозяйства стали победителями V ежегодного смотра-конкурса бригад аварийно-диспетчерских служб (АДС) на кубок генерального директора государственного предприятия "Луганскгаз". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Состязание, в котором приняли участие семь команд работников филиалов предприятия из регионов ЛНР, прошло на полигоне Краснодонского управления газового хозяйства."Третье место занял коллектив Свердловского межрайонного управления по эксплуатации газового хозяйства, второе место - специалисты Луганского участка, а первое место - бригада АДС Алчевского управления газового хозяйства", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что "участники демонстрировали свои навыки в поиске утечек газа, замене комплектующих, устранении аварийных ситуаций в газовых колодцах, а также оказания первой медицинской помощи пострадавшим"."Уважаемые сотрудники! Сегодня мы отмечаем небольшой юбилей. За все годы проведения конкурса мы значительно усовершенствовали свои навыки, развили умения, которые существенно повлияли на качество нашей работы", - сказала генеральный директор "Луганскгаза" Татьяна Богородько. Почетными гостями мероприятия стали представители государственного концерна "Донбассгаз", в том числе председатель правления Андрей Иченко, глава администрации Краснодон и Краснодонского района Сергей Козенко, начальник Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Татьяна Лисюткина и заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгильдеев.Напомним, в прошлом году победителями смотра-конкурса бригад АДС "Луганскгаза" стали краснодонские газовщики.

20 мая — Луганск