Боец ВСУ ранил из автомата сослуживца во время учений в зоне "ООС" – Народная милиция

Боец ВСУ во время учебных стрельб в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") ранил из автомата сослуживца. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Вчера (19 мая) при проведении ночных практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом первого батальона 14-й бригады на полигоне в районе населенного пункта Трехизбенка в нарушение требований безопасности военнослужащий без команды открыл огонь из автомата в то время, как его сослуживцы, выполнившие упражнение стрельб, находились на мишенном поле. В результате происшествия один военнослужащий 14-й бригады получил огнестрельное ранение", - рассказал Филипоненко.Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что для проведения разбирательства в подразделение прибыла комиссия военной службы правопорядка.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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