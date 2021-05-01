Просроченные продукты привели к заболеванию 30 бойцов в батальоне ВСУ – Народная милиция

Питание продуктами с истекшим сроком годности привело к кишечным заболеваниям 30 военнослужащих одного из батальонов бригады ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он рассказал, что в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ комиссией штаба тыла "установлены факты выдачи военнослужащим продуктов с истекшим сроком годности, поставленных в подразделение с продовольственного склада бригады"."Употребление в пищу испорченных продуктов привело к вспышке заболевания кишечной инфекцией среди военнослужащих. По данным нашего источника, в момент опроса военнослужащих у 30 человек на протяжении последнего месяца отмечались признаки кишечного расстройства", – отметил Филипоненко.Представитель Народной милиции добавил, что "для оценки инфекционной обстановки в батальон прибыл начальник медицинской службы бригады".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

20 мая — Луганск