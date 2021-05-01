Зеленский: готовы провести референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю второй годовщины своей инаугурации среди прочего заявил, что на первый общенациональный референдум нужно вынести обсуждение ситуации на Донбассе. При условии — «если не сработают другие планы» по прекращению войны и возвращению оккупированных территорий.

«Уверен, что через некоторое время поделимся нашими планами по завершению войны. И представим обществу референдум именно с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработают другие”, — заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию на государственном предприятии «Антонов».

На пресс-конференцию аккредитовалось более ста СМИ и около двухсот журналистов.

Модератор мероприятия — руководитель департамента информационной политики Офиса главы государства Ирина Победоносцева.

Политика - Сегодня, 20:34 87