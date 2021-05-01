Отключение электроснабжения в Луганске 21 мая
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 21 мая будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
улица 30 лет победы, 17, 19, 21, 23, 25;
улица Градусова, 2;
улица Расковой, 5;
улица Крапивницкого, 1, 2, 3.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:30 119
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
улица 30 лет победы, 17, 19, 21, 23, 25;
улица Градусова, 2;
улица Расковой, 5;
улица Крапивницкого, 1, 2, 3.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 20:30 119
Метки: {keywords}