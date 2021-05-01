На АМК выплатили 15% з/п вместо 170% — забастовка становится тотальной
Сотрудники Алчевского металлургического комбината выложили в социальные сети уведомление о приостановке работы сортопрокатного цеха до полного погашения задолженности по зарплате, составляющей порядка четырех месяцев.
Подобные коллективные заявления с подписями работников якобы написали и сотрудники других цехов. Напомним, уже месяц на АМК бастует железнодорожный цех.
Как говорится в сообщении, последней каплей для многих стала вчерашняя выплата 15% от месячной зарплаты вместо 170% обещанного.
«Начальник управления по персоналу АМК Рябуха приказал не подписывать заявления (об увольнении) бастующим», — однако уведомления об остановке работы подписывать не надо, сообщает Реал со ссылкой на социальные сети.
В результате стачки на АМК руководство ЗАО «Внешторгсервис», которому передали во внешнее управление все «национализированные» предприятия, столкнулось с оперативной проблемой: предприятием получен заказ на производство металла, однако не в состоянии его выполнить. Дело в том, что де-факто техническая возможность по плавке металла осталась только на бастующем АМК. На Енакиевском металлургическом заводе уже попросту нет специалистов, которые могли бы сделать эту работу, говорится в материале. Новости Региона - Сегодня, 19:55 247
Подобные коллективные заявления с подписями работников якобы написали и сотрудники других цехов. Напомним, уже месяц на АМК бастует железнодорожный цех.
Как говорится в сообщении, последней каплей для многих стала вчерашняя выплата 15% от месячной зарплаты вместо 170% обещанного.
«Начальник управления по персоналу АМК Рябуха приказал не подписывать заявления (об увольнении) бастующим», — однако уведомления об остановке работы подписывать не надо, сообщает Реал со ссылкой на социальные сети.
В результате стачки на АМК руководство ЗАО «Внешторгсервис», которому передали во внешнее управление все «национализированные» предприятия, столкнулось с оперативной проблемой: предприятием получен заказ на производство металла, однако не в состоянии его выполнить. Дело в том, что де-факто техническая возможность по плавке металла осталась только на бастующем АМК. На Енакиевском металлургическом заводе уже попросту нет специалистов, которые могли бы сделать эту работу, говорится в материале. Новости Региона - Сегодня, 19:55 247
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