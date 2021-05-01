Дорожники почти вдвое расширят проезжую часть на подъезде к МАПП "Изварино" – Минтранс

Работники государственного унитарного предприятия "Луганский автодор" почти вдвое увеличат ширину проезжей части на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) "Изварино". Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта ЛНР Александр Басов. "В настоящее время ширина проезжей части дорожного покрытия составляет порядка 7-7,5 метров в зависимости от направления. После проведения реконструкции ширина проезжей части на подходах к международному автомобильному пункту пропуска "Изварино" будет составлять порядка 12 метров", - сказал он.Басов сообщил, что масштабные ремонтные работы в скором времени начнутся на участке трассы Придорожное-Молодогвардейск."Общая протяженность участка, подлежащего текущему ремонту, составляет 7,6 километра. На данном участке автодороги будут проведены ремонтные работы не только асфальтобетонного покрытия, но будет приведен в надлежащее состояние мост в населенном пункте Самсоновка, будут заменены все дорожные знаки, будут заменено все барьерное ограждение на указанном мосту", - рассказал министр.По предварительным подсчетам, ремонт займет от 90 до 120 дней, в нем будет задействованы порядка 70 дорожных рабочих и около 40 единиц специализированной техники. Ранее временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк сообщала, что реконструкция МАПП "Изварино" завершится во втором квартале этого года. Директор государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганский автодор" Олег Коваль сообщал, что предприятие получило из Российской Федерации две новые высокотехнологичные самоходные фрезы.

20 мая — Луганск