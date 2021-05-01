В Донецке объяснили порядок тестирования на COVID при въезде в РФ



В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» всем гражданам РФ, прибывающим на территорию России, нужно пройти тест ПЦР на COVID-19 дважды: первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй — до 5 календарных дней со дня въезда, и результаты внести в специальную форму на сайте «Госуслуги».

Относительно жителей ОРДО с российскими паспортами Роспотребнадзор разъясняет, что они при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты Российской Федерации, могут не сдавать тесты ПЦР на COVID-19 и не соблюдать самоизоляцию.

Если же планируется нахождение в РФ более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция до получения их результатов являются обязательными — сообщает Трибун со ссылкой на чиновницу «ДНР».

Тесты ПЦР на COVID-19 необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19 или нет.

«Таким образом, если вы едете получать паспорт РФ, оформлять СНИЛС и другие документы, планируете быть в РФ не более трёх дней и не планируете выезжать за пределы Ростовской области, то тесты на коронавирус вам можно не сдавать. В противном случае, согласно разъяснениям, нужно сдавать два теста ПЦР», — говорится в приведённом сообщении.

Новости Донецка - Сегодня, 21:20 105 Жителям Донбасса, которые планируют пребывать в России больше трех дней, нужно сдавать тесты на коронавирус при въезде в РФ.В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» всем гражданам РФ, прибывающим на территорию России, нужно пройти тест ПЦР на COVID-19 дважды: первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй — до 5 календарных дней со дня въезда, и результаты внести в специальную форму на сайте «Госуслуги».Относительно жителей ОРДО с российскими паспортами Роспотребнадзор разъясняет, что они при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты Российской Федерации, могут не сдавать тесты ПЦР на COVID-19 и не соблюдать самоизоляцию.Если же планируется нахождение в РФ более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция до получения их результатов являются обязательными — сообщает Трибун со ссылкой на чиновницу «ДНР».Тесты ПЦР на COVID-19 необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли прививка от COVID-19 или нет.«Таким образом, если вы едете получать паспорт РФ, оформлять СНИЛС и другие документы, планируете быть в РФ не более трёх дней и не планируете выезжать за пределы Ростовской области, то тесты на коронавирус вам можно не сдавать. В противном случае, согласно разъяснениям, нужно сдавать два теста ПЦР», — говорится в приведённом сообщении.Новости Донецка - Сегодня, 21:20 105

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