Авто протаранило витрину «Луганск-Сити-Центра»
ДТП произошло на улице Советская в центре Луганска.
Парковавшееся авто протаранило витрину «Луганск-Сити-Центра». По словам очевидцев за рулем была женщина.
«Женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза, и Nissan X-Trail протаранил витрину в торговом центре. Пострадавших нет».
Об этом сообщают свидетели происшествия в соцсетях.
Очевидцы также рассказали, что на авто были российские номера, а в салоне, кроме водителя, находились мужчина и женщина. Все — ромской национальности.
Происшествия - Сегодня, 21:01 233
Парковавшееся авто протаранило витрину «Луганск-Сити-Центра». По словам очевидцев за рулем была женщина.
«Женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза, и Nissan X-Trail протаранил витрину в торговом центре. Пострадавших нет».
Об этом сообщают свидетели происшествия в соцсетях.
Очевидцы также рассказали, что на авто были российские номера, а в салоне, кроме водителя, находились мужчина и женщина. Все — ромской национальности.
Происшествия - Сегодня, 21:01 233
Метки: {keywords}