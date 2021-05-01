Профессору из луганского вуза дали пожизненную стипендию
Профессору ВНУ им. В. Даля назначена пожизненная государственная стипендия
Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 194/2021 пожизненная государственная стипендия как выдающемуся деятелю науки назначен профессору кафедры химической инженерии и экологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Марату Гликину, сообщает пресс-служба ЛОГА.
Марат Аронович Гликин (1935 г.р.) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, председатель Специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертационных работ в ВНУ им. В. Даля.
Является автором двух монографий, более 700 научных публикаций, из них 24 авторских свидетельства, более 30 патентов и более 25 научных публикаций, входящих в наукометрической базы Scopus. Культура - Сегодня, 20:54 191
Указом Президента Украины Владимира Зеленского № 194/2021 пожизненная государственная стипендия как выдающемуся деятелю науки назначен профессору кафедры химической инженерии и экологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Марату Гликину, сообщает пресс-служба ЛОГА.
Марат Аронович Гликин (1935 г.р.) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, председатель Специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертационных работ в ВНУ им. В. Даля.
Является автором двух монографий, более 700 научных публикаций, из них 24 авторских свидетельства, более 30 патентов и более 25 научных публикаций, входящих в наукометрической базы Scopus. Культура - Сегодня, 20:54 191
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