В БТИ Луганска ожидаются огромные очереди
В последнее время в Луганске наблюдается ажиотаж с регистрационными действиями на недвижимость. Как сообщил чиновник одного из административных органов в Луганске:
Лица, которым необходимо подать документы, должны обращаться в отделы регистрации прав на недвижимость с необходимым пакетом документов. Получив талон, гражданин в этот же день приходит в назначенное время и подает документы.
Следует отметить, что получить талон на подачу документов может любой желающий, и для этого не надо относиться к какой-либо льготной категории.
По словам должностного лица, количество талонов определено, исходя из общей нагрузки на отдел, то есть учитывалась общая сумма регистрационных действий, различных обращений и запросов от государственных органов, которых также немалое количество.
В Луганске ежедневное количество талонов будет не более 27, а в Свердловске - не более 10.
В порядке льготной очереди могут обращаться:
• участники боевых действий;
• также ветераны войны, военной службы, органов внутренних дел, государственной пожарной охраны и гражданской защиты;
• граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы;
• опекуны и приемные родители;
• лица, имеющие особые трудовые заслуги;
• члены семей погибших при защите;
• родители и члены семей сотрудников полиции, которые погибли во время прохождения службы
• инвалиды 1 и 2 групп;
• граждане, достигшие 70-летнего возраста, а также совладельцы их недвижимости.
Кроме того, вправе обращаться лица, у которых остаток срока действия технического паспорта составляет менее 90 календарных дней.
Удобный город - Сегодня, 10:33 259
Лица, которым необходимо подать документы, должны обращаться в отделы регистрации прав на недвижимость с необходимым пакетом документов. Получив талон, гражданин в этот же день приходит в назначенное время и подает документы.
Следует отметить, что получить талон на подачу документов может любой желающий, и для этого не надо относиться к какой-либо льготной категории.
По словам должностного лица, количество талонов определено, исходя из общей нагрузки на отдел, то есть учитывалась общая сумма регистрационных действий, различных обращений и запросов от государственных органов, которых также немалое количество.
В Луганске ежедневное количество талонов будет не более 27, а в Свердловске - не более 10.
В порядке льготной очереди могут обращаться:
• участники боевых действий;
• также ветераны войны, военной службы, органов внутренних дел, государственной пожарной охраны и гражданской защиты;
• граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы;
• опекуны и приемные родители;
• лица, имеющие особые трудовые заслуги;
• члены семей погибших при защите;
• родители и члены семей сотрудников полиции, которые погибли во время прохождения службы
• инвалиды 1 и 2 групп;
• граждане, достигшие 70-летнего возраста, а также совладельцы их недвижимости.
Кроме того, вправе обращаться лица, у которых остаток срока действия технического паспорта составляет менее 90 календарных дней.
Удобный город - Сегодня, 10:33 259
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