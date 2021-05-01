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Прокуратура за неделю способствовала выплате задолженностей на сумму более 9,6 млн руб.

root Сегодня, 11:1523Новости
Прокуратура за неделю способствовала выплате задолженностей на сумму более 9,6 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 14 по 20 мая были выплачены задолженности, в том числе по зарплате и налогам, на сумму более 9,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР."В бюджет Республики мерами прокурорского реагирования возмещено более 300 тысяч рублей и на сумму около 360 тысяч рублей уплачена задолженность по единому социальному взносу. Погашена задолженность по заработной плате на сумму около 1,2 миллиона рублей и задолженность за потребленные энергоносители в сумме 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники ведомства в 2020 году способствовали выплате долга по зарплате на 1,6 млрд руб. Кроме того, органы прокуратуры Республики в 2020 году поспособствовали возмещению почти 2,5 млрд руб. ущерба в различных сферах деятельности и более 12 млн руб. ущерба по обращениям, поступившим от жителей и юридических лиц ЛНР. *к31*с
21 мая — Луганск

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