Киевские силовики препятствовали работе беспилотника ОБСЕ у Врубовки – Народная милиция

Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вблизи поселка городского типа Врубовка. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР."В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Врубовка зафиксировано применение станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ", - говорится в сообщении.В оборонном ведомстве Республики добавили, что данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 20 мая 2021 года.Ранее киевские силовики задействовали станции РЭБ для препятствования работе БПЛА ОБСЕ вблизи сел Орехово, Новоалександровка и Муратово, а также Троицкое и Новозвановка. Пресс-служба управления Народной милиции ЛНР сообщала, что киевские силовики намерены применить зенитные ракетные комплексы против беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к31*с

21 мая — Луганск