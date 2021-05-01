Госбанк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 22 мая

Государственный банк ЛНР определил 17 отделений, которые будут работать в субботу, 22 мая. Об этом сообщили в финучреждении."Государственный банк Луганской Народной Республики уведомляет о том, что в субботу, 22 мая 2021 года, будут работать в дежурном режиме 17 отделений банка. Время работы дежурных отделений в субботу – с 08:30 до 16:00", - говорится в сообщении.Перечень дежурных отделений Госбанка, работающих в субботу, 22 мая:Дежурные отделения по Луганску:- ул. Советская, 61;- кв. 50 лет Октября, 4в;- ул. Кирова, 44;- ул. Чапаева, 62.Дежурные отделения на территории Республики:- Алчевск, ул. Гмыри, 29;- Антрацит, ул. Петровского, 9;- Брянка, микрорайон "Тополь", 11а;- Краснодон, ул. П. Котова, 1а;- Красный Луч, ул. Луганское шоссе, 25;- Лутугино, ул. Крупской, 22;- Перевальск, ул. Ленина, 39а;- Ровеньки, ул. К. Маркса, 134а/1;- Свердловск, ул. Энгельса, 32;- Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;- Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 10;- Славяносербск, ул. Ленина, 68;- Первомайск, ул. Макушкина, 1а.Дежурные отделения в субботу будут оказывать следующие услуги и выполнять такие операции:- выплата всех видов пенсий, социальных пособий и зарплат со счетов физических лиц;- прием всех видов коммунальных платежей. *к31*к3*

21 мая — Луганск