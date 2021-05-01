Посольство на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций

"Это какая-то изуверская логика, но в такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги, оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипломатической миссии", — сказала Захарова на брифинге ведомства.

Фото: globallookpress.comПосольство России на Украине направило ноту протеста из-за акций у здания дипмиссии в Киеве, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.По ее словам, обострение палестино-израильского конфликта позволило украинским радикалам выразить протест против деятельности движения ХАМАС, якобы получающего, как Донбасс, помощь из Москвы.Акция в поддержку Израиля проходила 16 мая. В ней участвовали экс-депутат Рады Борислав Береза и еще около двадцати человек.Ситуация на границе Израиля и анклава резко обострилась в начале мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, переросли в военные действия.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4340 ракет, около 640 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90 процентов ракет. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 233, среди них 65 несовершеннолетних. Ранения получили около 1,9 тысячи человек.