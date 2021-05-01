В Счастье открыли детскую поликлинику
Реконструкция здания городской детской поликлиники реализована благодаря совместным усилиям партнеров UNDP Ukraine / ПРООН в Украине, ДТЭК и городской военно-гражданской администрации. Работы выполнены в рамках проекта «Платформа общественного здоровья: развитие многостороннего партнерства для общественной безопасности и социальной сплоченности общины города Счастье».
Общая стоимость проекта составила 1,9 млн гривен.
Во время реконструкции капитально отремонтировали помещения городской детской поликлиники, обустроили надлежащие системы отопления, водоснабжения, установили мебель и медицинское оборудование.
Кроме того, проектом предусмотрена организация учебных мероприятий, среди которых школа молодых родителей и ответственных пап.
Красота и здоровье - Сегодня, 11:42 41
Общая стоимость проекта составила 1,9 млн гривен.
Во время реконструкции капитально отремонтировали помещения городской детской поликлиники, обустроили надлежащие системы отопления, водоснабжения, установили мебель и медицинское оборудование.
Кроме того, проектом предусмотрена организация учебных мероприятий, среди которых школа молодых родителей и ответственных пап.
Красота и здоровье - Сегодня, 11:42 41
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