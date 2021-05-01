Дорогу возле пункта пропуска «Изварино» увеличат вдвое

Работники государственного унитарного предприятия «Луганский автодор» почти в два раза увеличат ширину проезжей части на подъезде к международному автомобильному пункту пропуска «Изварино». Об этом 20 мая сообщил министр инфраструктуры и транспорта Александр Басов.Он рассказал, что сейчас ширина проезжей части от семи до семи с половиной метров, в зависимости от направления. После реконструкции ширина проезжей части на подъездах к пункту пропуска составит 12 метров. Масштабный ремонт вскорости начнут на участке трассы Придорожное-Молодогвардейск.— Общая протяжённость участка, подлежащего текущему ремонту, составляет 7,6 километра. На данном участке автодороги будут проведены ремонтные работы не только асфальтобетонного покрытия, но будет приведён в надлежащее состояние мост в населённом пункте Самсоновка, будут заменены все дорожные знаки, будут заменено всё барьерное ограждение на указанном мосту, — рассказал министр. Планируется, что ремонт займёт от 90 до 120 дней, в нём будут заняты примерно 70 дорожников и 40 единиц спецтехники.Экономика - Сегодня, 10:59 134