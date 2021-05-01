«Ощадбанк» снял у пенсионера с карты 2300 гривен «за неактивность»
В сети появился отрицательный отзыв в адрес государственного банка «Ощадбанк». Пользователь пожаловался, что у него списали деньги с социальной карты под предлогом отсутствия активности со стороны владельца. Деньги банк возвращать не собирается.
Что произошло
Свое возмущение клиент банка выплеснул на страницах сайта Минфина, написав отрицательный отзыв. В нем он изложил подробности своего случая. По словам клиента, банк самовольно создал расчетный счет на его имя, потом перевел с личной социальной карты 2300 гривен на вновь созданный аккаунт. После этого средства и с карты списались в неизвестном направлении.
О наличии у себя расчетного счета «Ощадбанка» клиент узнал только случайно, а потом во время разговора с представителем финучреждения выяснил, что деньги с его социальной карты сняли из-за того, что «карточкой долгое время не пользовались».
В результате были созданы препятствия, через которые пользователь не мог получить свои деньги назад:
представители поддержки не объясняли ситуацию и удовлетворялись стандартными фразами;
доступ в интернет-кабинет пользователю был закрыт;
несмотря на многочисленные заявления с просьбой перезвонить представители финучреждения на связь не выходили.
В конце концов клиент все же смог снять остаток денег с карты через кассу банка, однако те средства, которые были выведены с его счета на неактивность, вернуть не удалось.
Представитель банка в комментариях опроверг заявления клиента, написав, что «Ощадбанк» самостоятельно никаких счетов не открывает, однако подтвердил, что банк действительно за «неактивность» карты деньги списывает. Он также заявил, что этого можно избежать, если хотя бы раз в год провести операцию по карте. Новости Украины - Сегодня, 10:20 508
Что произошло
Свое возмущение клиент банка выплеснул на страницах сайта Минфина, написав отрицательный отзыв. В нем он изложил подробности своего случая. По словам клиента, банк самовольно создал расчетный счет на его имя, потом перевел с личной социальной карты 2300 гривен на вновь созданный аккаунт. После этого средства и с карты списались в неизвестном направлении.
О наличии у себя расчетного счета «Ощадбанка» клиент узнал только случайно, а потом во время разговора с представителем финучреждения выяснил, что деньги с его социальной карты сняли из-за того, что «карточкой долгое время не пользовались».
В результате были созданы препятствия, через которые пользователь не мог получить свои деньги назад:
представители поддержки не объясняли ситуацию и удовлетворялись стандартными фразами;
доступ в интернет-кабинет пользователю был закрыт;
несмотря на многочисленные заявления с просьбой перезвонить представители финучреждения на связь не выходили.
В конце концов клиент все же смог снять остаток денег с карты через кассу банка, однако те средства, которые были выведены с его счета на неактивность, вернуть не удалось.
Представитель банка в комментариях опроверг заявления клиента, написав, что «Ощадбанк» самостоятельно никаких счетов не открывает, однако подтвердил, что банк действительно за «неактивность» карты деньги списывает. Он также заявил, что этого можно избежать, если хотя бы раз в год провести операцию по карте. Новости Украины - Сегодня, 10:20 508
Метки: {keywords}