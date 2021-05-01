ВСУ подожгли два дома, готовя фейки для обвинения ЛНР в обстрелах – Народная милиция

Киевские силовики подожгли два дома в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") при подготовке постановочных репортажей для обвинения Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.Он отметил, что "командование "ООС" продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих преступления Киева против мирного населения Донбасса"."В зоне ответственности 14-й, 59-й и 92-й бригад работали корреспонденты телеканалов "1+1", ICTV и (информационного агентства ) Associated Press в сопровождении офицеров пресс-службы и сводного отряда 74-го центра ИПсО (информационно-психологических операций), а также группы спецназа из состава тактической группы спецназначения "Запад" в районах населенных пунктов Светлодарск, Новолуганское, Попасная, Крымское и Трехизбенка", – рассказал Филипоненко.Офицер пресс-службы пояснил, что "украинские пропагандисты в данных районах осуществляли съемки постановочных сюжетов, обвиняющих руководство Республики и командование Народной милиции в нарушениях режима прекращения огня, а также целенаправленных обстрелах с применением зажигательных боеприпасов в целях поджогов гражданских объектов"."Для достоверности осуществлялись поджоги двух оставленных жителями домов на окраинах населенных пунктов Новолуганское и Крымское", – добавил он.Ранее Филипоненко сообщал, что пропагандисты ИПсО ВСУ и журналисты готовят постановочные репортажи, чтобы обвинить Народную милицию ЛНР в обстрелах.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к3*с

21 мая — Луганск