ВСУ за неделю разместили в зоне "ООС" 33 единицы техники – Народная милиция

Киевские силовики в течение недели разместили 33 единицы техники в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."Продолжая сосредотачивать вооружение и военную технику в зоне карательной операции для совершения преступных действий, противник намеренно нарушает третий пункт комплекса дополнительных мер по прекращению огня, - сказал он. - Для этого боевики размещают технику вблизи жилых объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей".Офицер пресс-службы уточнил, что три бронетранспортера (БТР) выявлены вблизи села Болотенное и у жилых домов поселка городского типа (пгт) Трехизбенка, боевая бронированная машина - в жилом районе хутора Причепиловка, бронированная разведывательно-дозорная машина - в селе Орехово, пять многоцелевых транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ) - в селе Муратово.В жилом районе села Новозвановка зафиксированы три боевые машины пехоты (БМП), миномет калибра 82 мм, четыре БТР и четыре МТ-ЛБ, в пгт Врубовка - зенитный ракетный комплекс "Оса", на окраине Попасной и в Золотом - восемь БТР, в районе поселка Луганское - две БМП.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*к3*с

21 мая — Луганск