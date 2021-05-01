Саперы ВСУ обнаружили более 200 мин вблизи жилья в зоне "ООС" – Народная милиция

Саперы ВСУ обнаружили более 200 нигде не обозначенных взрывоопасных устройств вблизи жилых домов и на сельскохозяйственных полях в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он отметил, что "осознавая тот факт, что командиры батальонов осуществляют минирование местности своими решениями, при этом не доводя до командования сведения о районах установки минных заграждений, командование "ООС" отдало распоряжения командованию 48-й инженерной бригады и 308-му отдельному инженерному батальону о выделении четырех групп разминирования, задачей которых является обследование местности на наличие взрывоопасных предметов вблизи населенных пунктов"."По имеющимся у нас сведениям, в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Врубовка работы по обследованию и разминированию местности ведут саперные группы 48-й бригады, а в районе населенного пункта Мирная Долина осуществляют разминирование специалисты 38-го батальона. За несколько дней работы в непосредственной близости от жилых домов и на сельскохозяйственных полях саперами обнаружено и обезврежено более 200 взрывоопасных устройств, в том числе 37 запрещенных Женевской конвенцией противопехотных мин ПМН-2, а также 86 противотанковых мин ТМ-62", – рассказал Филипоненко.Офицер пресс-службы добавил, что "по докладу начальника инженерной службы бригады, в указанных районах минные поля отсутствуют".Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отмечал, что фермеры Станично-Луганского района направили коллективную жалобу в так называемую Луганскую областную военно-гражданскую администрацию в связи с невозможностью проводить полевые работы из-за хаотичного минирования сельхозугодий киевскими силовиками.Осадчий сообщал, что киевские силовики установили 100 мин на окраинах села Орехово и поселка городского типа Трехизбенка. Филипоненко информировал, что киевские силовики установили 500 мин на засеянных пшеницей полях в Станично-Луганском районе. Он также информировал, что саперы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и международной гуманитарной организации обнаружили вблизи жилых домов и на сельхозугодьях в двух населенных пунктах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил более 100 взрывоопасных устройств.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к3*

21 мая — Луганск