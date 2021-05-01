ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 57 единиц техники ВСУ – Народная милиция

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за неделю зафиксировали отсутствие в местах хранения отведенного тяжелого вооружения 57 единиц техники ВСУ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."По данным международных наблюдателей миссии ОБСЕ, при осмотре мест хранения запрещенного вооружения за неделю отмечено отсутствие 57 единиц различного вооружения, из которых 33 танка Т-64 и Т-72, 12 буксируемых минометов 2Б9 "Василек", 10 минометов, а также 2 противотанковые пушки Д-48 калибра 85 мм", - сказал он.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей". *к32*к3*т

21 мая — Луганск