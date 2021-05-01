Более тысячи родственников военнослужащих Народной милиции сделали прививку от COVID-19

Более одной тысячи родственников военнослужащих Народной милиции ЛНР сделали прививку от вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко."С целью противодействия коронавирусной инфекции в медицинских подразделениях Народной милиции продолжаются мероприятия добровольной вакцинации родственников военнослужащих оборонного ведомства. Более тысячи человек уже изъявили желание вакцинироваться и сделали прививку, обезопасив себя от возможного заражения COVID-19", - сказал он.Ранее Филипоненко сообщал, что более 500 родственников защитников ЛНР изъявили желание сделать прививку от COVID-19.Напомним, 12 мая в Республике началась вакцинация семей военнослужащих Народной милиции.Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии, заместитель главного врача Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции Елена Андреенкова сообщала, что около 30 тыс. жителей ЛНР уже полностью привились от COVID-19, еще порядка 16 тыс. человек получили первый компонент вакцины.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 165 млн, из них более 3,4 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4582 случая заражения коронавирусом, 428 заразившихся скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. *к31*т

21 мая — Луганск