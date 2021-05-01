Творческий центр ЛГАКИ "Красная площадь, 7" завершил сезон эстрадно-цирковым шоу (ФОТО)

Творческий центр Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского "Красная площадь, 7" завершил очередной концертный сезон эстрадно-цирковым шоу. Об этом сообщили пресс-центр вуза. "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского завершила 16-й концертный сезон творческого центра "Красная площадь, 7" эстрадно-цирковым шоу. Шоу назвали "Будущие звезды", хотя на самом деле некоторые из артистов-студентов отделения культуры колледжа академии, выступивших на сцене творческого центра, уже звезды: победители и призеры международных цирковых конкурсов и фестивалей", – говорится в сообщении.В программе приняли участие воздушные гимнасты и жонглеры, фокусники и клоуны, балет "Империал" Луганского государственного цирка, а также народные ансамбли танца "Рапсодия" и "Зиронька". На одной сцене со старшими студентами выступили и первокурсники.Евгения Савченко, исполнившая на концерте акробатический номер с Даниилом Скиданенко, рассказала, что цирковым искусством увлечена с пятого класса."Прежде чем поступить сюда, мы посмотрели немало колледжей. Но нигде не захотелось остаться. Сцена чувствуется родной. Бывает ли на сцене страшно при выполнении сложных трюков? Да. Но главное — собраться. Вжиться в образ и не выходить из него, даже если что-то получилось не идеально, шатнулись или еще что-то", — рассказала она.Заведующая цикловой комиссией "Цирковое искусство" отделения культуры колледжа ЛГАКИ Яна Скиданенко отметила, что на подготовку программы артистам понадобился один месяц."А ведь мы учились дистанционно. Но все ребята сконцентрировались, собрались и выложились по максимуму", – подчеркнула педагог.Творческий центр "Красная площадь, 7" был создан осенью 2005 года и является главной базой практики для студентов всех творческих специальностей ЛГАКИ. В течение учебного года на сцене этого центра творческие коллективы академии представляют более двух десятков оригинальных программ, каждая из которых становится событием в культурной жизни региона. В работе над проектами активно задействованы как студенты, так и педагоги – художественные руководители коллективов и курсов. *к16*к3*т21 мая — Луганск