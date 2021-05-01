Десять рабочих погибли при ЧП в Ростовской области

Фото: © МЧС России по Ростовской областиВласти Таганрога объявили, что жертвами отравления газом при ремонте очистных сооружений в поселке Дмитриадовка стали 10 человек, еще 8 граждан находятся в больнице, сообщается на сайте местной администрации, передает радио Sputnik.В экстренных службах рассказали, что все произошло в пятницу. Ранее говорилось о семи погибших. Все они отравились газом в коллекторе.[quote]"По данным на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. В МБУЗ "ГБСМП" находится 8 человек", – говорится в сообщении.[/quote]Уже заведено уголовное дело о нарушениях требований безопасности.говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК РФ по Ростовской области.[/quote]К месту инцидента отправились следователи, криминалисты следственного управления.Сейчас изымаются необходимые документы в МУП "Управление Водоканал" по Таганрогу, резюмируется в материале.