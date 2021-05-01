ЛНР и РФ с начала года провели более 700 мероприятий с участием 34 тыс. жителей Республики (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ ЛНР и РФ в рамках государственной интеграционной программы с начала года провели более 700 мероприятий, в которых приняли участие свыше 34 тыс. жителей Республики. Об этом на прошедшей в Луганске встрече с работниками исполкомов территориальных отделений общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" сообщила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.Она рассказала, что исполнителями интеграционных мероприятий являются Министерство культуры, спорта и молодежи, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения ЛНР. Ведомства активно взаимодействуют с коллегами из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Орловской, Ульяновской, Астраханской, Липецкой, Тюменской, Смоленской областей."Всего мы провели на сегодняшний день 729 мероприятий, из них на территории ЛНР 146, на территории Российской Федерации – 583. Большая часть мероприятий у нас проходила в дистанционном формате в связи с ограничениями из-за COVID. Участие в мероприятиях приняли более 38 тысяч человек, из них участников из Российской Федерации более 4 тысяч, остальные – участники нашей Республики", - рассказала зампредседателя Правительства.Тодорова назвала наиболее значимые интеграционные мероприятия, среди которых состоявшийся в Луганске открытый международный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева "Госпожа Удача". В рамках интеграционной программы кардиологи из ЛНР приняли участие в международном форуме "Российские дни сердца", а воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы "Юность" Республики выступили на всероссийских соревнованиях "Кубок Кремля" по прыжкам в воду в Москве. *к31*с21 мая — Луганск